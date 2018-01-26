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В реестр внесен новый фискальный накопитель

Управление ФНС по Костромской области сообщило о том, что приказом ФНС России № ЕД-7-20/33@ от 22.01.2018, в реестр фискальных накопителей включены сведения о новой модели фискального накопителя.

Новая модель «Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2» производится ООО «НТЦ «Измеритель» (ИНН 7726291497).

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