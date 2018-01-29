Как «Tester» от ФНС поможет сдать РСВ

С 1 января 2018 года ужесточились правила приема расчетов по страховым взносам в налоговые органы с введением дополнительных контрольных соотношений, напоминает Управление ФНС России по Хабаровскому краю.

Чтобы заполнить расчеты корректно, налоговики рекомендуют воспользоваться бесплатной программой «Tester», разработанной для пользователей специальных систем программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета, таких как «1-С», «Парус» и др.

Программа «Tester» предназначена для проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, что позволяет самостоятельно исправить ошибки в формируемых документах до подачи их в налоговый орган.

Программное обеспечение ПК «Tester» размещено на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Программные средства».

Для установления программы «Tester», необходимо выполнить следующие действия:

1) Запустить файл tester2115.exe. В появившемся окне нажать кнопку «Далее» для запуска процесса установки.

2) Программа установки предложит выбрать папку для установки программы. Выбрав нужную папку через «Обзор», нажмите кнопку «Далее».

3) Программа установки предложит выбрать ярлык в папке меню «Пуск». Для изменения папки нажмите кнопку «Обзор», после чего - кнопку «Далее».

4) Программа выведет суммарную информацию по установке программы: папку для установленной программы, ярлык в папке меню «Пуск». Для установки программы нажмите кнопку «Установить». После завершения процесса установки нажмите кнопку «Завершить».

Использование программного обеспечения «Tester» позволит корректно заполнить расчеты по страховым взносам с 01.01.2018 и самостоятельно исправить ошибки в них до представления в налоговый орган.