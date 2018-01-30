Не забыли сдать статистическую отчетность?

Сегодня истекает срок представления нескольких форм статистической отчетности.
Среди них отметим самые распространенные:
- форма № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" за IV кв. 2017 г. Сдают юрлица, осуществляющие производство товаров и услуг для реализации другим лицам (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера;
- форма № П (услуги) "Сведения об объеме платных услуг населению по видам" за IV кв. 2017 г. Представляют юрлица (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства), оказывающие платные услуги населению, среднесписочная численность работников которых не превышает 15 человек;
- форма № П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации" за IV кв. 2017 г. Сдают юрлица (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера
- форма № 22-ЖКХ (сводная ) за IV кв. 2017 г. Ппредставляют юрлица, оказывающие жилищно-коммунальные услуги (включая управляющие организации, ЖК, ЖСК, ТСЖ и др.), ресурсоснабжающие организации (включая организации, осуществляющие поставку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, холодной и горячей воды, газа, отведение сточных вод и др.), а также осуществляющие начисление жилищно-коммунальных платежей (расчетные центры и т.п.), региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.