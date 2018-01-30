Не забыли сдать статистическую отчетность?

Аноним

А я готовилась на операцию в больнице лежу-жду когда придут за мной и звонят с работы: нужно сроч... Главбух на связи всегда – и днем, и ночью

Старый ворчун natalisa51, Вы писали:Просто хотят премии по результатам года. По этому тесту будут анализировать... ФНС приготовила для нас анкету на 16 вопросов

Старый ворчун Отправил по почте 14 января. Получил календарный штамп на описи вложения (сзв-м + одв-1 + сзв-ста... ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Старый ворчун А я поддерживаю!Пусть налогоплательщики платят свой налог где угодно - как уж они там договорятся... Бизнес-омбудсмен предложил платить НДФЛ в регионе по месту прописки

Аноним

Кроме звонков еще есть просьбы во время отпуска явиться в офис обсудить какую-то проблему, хотя о... Главбух на связи всегда – и днем, и ночью

Аноним

У меня тоже доп.тарифы не идут. Только 1.3.1, причем платили только во 2 кв., в 3кв.-нулевк... РСВ за 2017 год: как заполнить, сдать и не допустить ошибок

natalisa51 Начнём пилить этот налог, а потом концов никто не найдёт. И доказывай теперь всем налоговым стран... Бизнес-омбудсмен предложил платить НДФЛ в регионе по месту прописки

Аноним

Тоже установили график. Пытаюсь с 22 января сдать, но при проверке выдает 4 ошибки и куча предупр... ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

natalisa51 Просто хотят премии по результатам года. По этому тесту будут анализировать удобство создания и п... ФНС приготовила для нас анкету на 16 вопросов

Старый ворчун Аноним, Вы писали:проверяйте налогоплательщиком ЮЛ, тк он учитывает КС с нарастающим итогом, по в... Как «Tester» от ФНС поможет сдать РСВ

Аноним

Перевел этому кадру деньги за мат плату 8250р. он покрылся но телефон не выключает.Карта 4817 760... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Аноним, Вы писали:Куда вообще идет 1% нигде не учитывается .это дополнительный завуалированный на... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Куда вообще идет 1% нигде не учитывается .это дополнительный завуалированный налог Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Мне директор позвонил на следующий день после достаточно тяжелой операции, я еще не могла отойти ... Главбух на связи всегда – и днем, и ночью

Аноним

Здравствуйте. Подскажите были ли какие то изменения в данное письмо? или так же уменьшаем налог н... ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21793@ от 11.12.2015

Аноним

У меня ООО и НКО.Из-за ООО очень редко,а вот с НКО почти каждую неделю стабильно приходится таска... А вы часто посещаете отделение банка?

Аноним

Наталья_A, Вы писали:Как налоговики будут считать взносы, даже не знаю.Но мы (ИП УСН Д-Р) п... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

да что же такое а??? Нанимают не сотрудников, а работников. Что же вы такие.... неграмотные?! Памятка для ИП от Роструда: заключение и расторжение трудового договора с сотрудниками

Аноним

Не вижу смысла участвовать в этом опросе. Они что, по результатам опроса снизят налоги или количе... ФНС приготовила для нас анкету на 16 вопросов

Аноним

Два раза в месяц - съём наличных на зарплату и аванс. Моего варианта в опросе нет. Ну или изредка... А вы часто посещаете отделение банка?

Аноним

Само собой работали. В январе сразу после праздников несколько отчетов сдаем. Сейчас у бухгалтеро... Не все бухгалтеры в новогодние праздники отдыхали. Некоторые работали

naloguzer Сделал в 1 С проверил: 1С, тестер, СБИС - отказ из-за 1 копейки. Исправление вручную дают ошибку ... Как «Tester» от ФНС поможет сдать РСВ

Аноним

Натали Б, Вы писали:Выбрала первый вариант. Мы работаем только с юриками по безналу, поэтому обхо... А вы часто посещаете отделение банка?

Аноним

При оказании дистанционных услуг обслуживания оборудования, размещенного на территории г. Байкону... Ратифицирован Протокол о порядке взимания косвенных налогов на территории Байконура

Аноним

Таких регионов еще 50 шт. Про каждого новость будет? Якутский бизнес остался без льготы по движимому имуществу

Свечков А платежку на уплаты госпошлины для суда банкиры вам сами привозят? А вы часто посещаете отделение банка?

Аноним

Проверили отчет этим "тестером", программой НалогоплательщикЮЛ, СБИСом - ошибок нет! А из налогов... Как «Tester» от ФНС поможет сдать РСВ

Свечков По сути, кроме отсутствия на данный момент механизмов регулирования выпуска и оборота, я бы сказа... Сколько инвестиций можно будет привлечь через краудфандинг

Аноним

У нас в стране будет ли когда нибудь порядок?...Единый закон для всех?...а не для избранных...Ста... ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше

Glide Над.К, Вы писали:Glide, а Вы кого тут посредниками обозвали? Сайты УФНС что ли? )) Вы считае... Как «Tester» от ФНС поможет сдать РСВ