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Сегодня истекает срок представления расчета по страховым взносам за 2017 год

30 января – последний день, когда необходимо сдать расчеты по страховым взносам за 2017 год.

На сайте ФНС России размещены требования к XML файлам передачи в электронной форме расчета по страховым взносам в налоговые органы , а также контроли показателей формы расчета.

Во избежание ошибок в расчетах плательщикам рекомендуется использовать программу автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчетности, расчета по страховым взносам «Налогоплательщик ЮЛ» и программу проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER.

Обратите внимание, что после 1 января 2018 года расчет по страховым взносам считается непредставленным, если:

1)       в расчете есть ошибки в части суммовых показателей в подразделе 3.2 раздела 3:

  • по сумме выплат, начисленных в пользу физических лиц;
  • по базе для исчисления взносов на ОПС, которая не превысила предельную величину;
  • по сумме взносов на ОПС, исчисленных с такой базы;
  • по базе для исчисления взносов на ОПС по дополнительному тарифу;
  • по сумме взносов на ОПС по дополнительному тарифу;

2)       сведения из подраздела 3.2 раздела 3 противоречат сведениям из другого раздела (приложения к разделу), то есть суммы показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям по организации в целом;

3)       в расчете указаны недостоверные персональные данные физических лиц.

В любом из указанных случаев налоговый орган направит уведомление о несоответствиях в расчете в сроки:

  • не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме;
  • не позднее 10 дней, следующих за днем получения расчета на бумаге.

При получении такого уведомления необходимо устранить ошибки и заново сдать расчет. Срок для его подачи составляет:

  • пять рабочих дней с даты отправки уведомления в электронной форме;
  • десять рабочих дней с даты отправки уведомления на бумаге.

Если исправленный расчет сдан в указанный срок, он считается поданным в день его первоначального представления.

Если исправленный расчет сдан позже установленного срока, а также позже срока представления расчета за отчётный (расчетный) период, то применяется штраф за непредставление отчетности в установленный срок (п. 1 ст. 119 Налоговый кодекс РФ).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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