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Как не платить авансы по налогу на прибыль при переходе на УСН

В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017 года компания начислила ежемесячные авансовые платежи, как на 4 квартал 2017, так и на 1 квартал 2018. Таковы требования НК.

Между тем с 2018 года организация перешла на УСН и платить авансовые платежи по налогу на прибыль не обязана. Однако они числятся на лицевом счете в ИФНС и существует вероятность того, что налоговики попытаются взыскать их.

Как избавиться от этих начислений? С такой проблемой столкнулась постоянная читательница нашего форума. В ИФНС ей дали совет сдать «уточненку» по прибыли за 9 месяцев 2017, однако оснований для этого нет, так как декларация была сформирована правильно.

каким образом аннулируются авансы на 1 квартал после перехода на УСН 1 января?
Налоговая хочет уточненку, но НК никаких уточненок вроде не предусматривает. Или я ошибаюсь?
Но если у них в базе останутся висеть авансы, они ж будут автоматически превращаться в недоимку и пени.

- ZZZhanna

Участники обсуждения отмечают, что в данном случае налоговики должны самостоятельно обнулить начисления, руководствуясь тем, что фирма перешла на УСН. Если они будут медлить с этой процедурой, целесообразно напомнить им в письме о необходимости убрать авансы из КРСБ.

Если у вас есть опыт перехода на УСН при начисленных ежемесячных авансах по налогу на прибыль, поделиться им с нашей читательницей можно в теме форума «Авансы по налогу на прибыль после перехода на УСН».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Пересчитывать авансовые платежи по прибыли на 1 квартал из-за изменения ставок налога не надо
 