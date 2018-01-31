В Минфине считают, что бухгалтерская профессия не исчезнет

Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов РФ Леонид Шнейдман рассказал о приоритетах государственной политики в сфере бухучета и о том, каким он видит будущее бухгалтерской профессии.

Читайте, почему профессия "бухгалтер" всегда будет востребованной, в блоге ИПБ России.