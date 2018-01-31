В Минфине считают, что бухгалтерская профессия не исчезнет

Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов РФ Леонид Шнейдман рассказал о приоритетах государственной политики в сфере бухучета и о том, каким он видит будущее бухгалтерской профессии.
Читайте, почему профессия "бухгалтер" всегда будет востребованной, в блоге ИПБ России.
Зачем подписываться на блоги компаний?
Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.
И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.
Подписаться можно в этом списке :