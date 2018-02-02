Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как узнать, какие формы статистики сдавать: из письма Росстата или у них на сайте?

На какие именно формы ориентироваться: на те, по которым Росстат прислал уведомление или те, которые выдает сайт ведомства?

Про важное письмо Росстата читайте в блоге компании «Такснет».

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