По запросу суда ИФНС выдаст сведения о физлице

ФНС в письме № ГД-3-11/450@ от 24.01.2018 разъяснила, когда налоговики могут выдать сведения о налогоплательщике-физлице.

В соответствии с пунктом 1 статьи 102 НК любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговым органом, составляют налоговую тайну, за исключением сведений, являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с согласия их обладателя - налогоплательщика.

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Учитывая изложенное, сведения, содержащиеся в информационных ресурсах налоговых органов о налогоплательщике, могут быть направлены, в частности, в адрес суда, в производстве которого находится дело, на основании запроса, исходящего от данного судебного органа.