Можно придумать свои правила исправления первички?

Это ж как потом в бух. учете отражать ?? а как вы снятие в банкомате отражаете? или вы про ...
а всякую чушь обязательно нужно писать? а это не чушь....недавно была статья о проигрыше ИП...
а почему он не смог доказать, что не был в РФ и соответственно не попадал даже под старый закон? ...
это реально работает. проверено на сотруднице.
И помимо этого платят пенсионные взносы из своей зарплаты, сами. Нет. За наемников платит л...
У нас списали фиктивный долг 20 ноября 2017 г, 5 декабря было обращение в ПФ для возврата, до сих...
Аноним, Вы писали:Не надо сравнивать Европу, они выходят на пенсию в 63-67 лет. И помимо этого пл...
Аноним, Вы писали:А как в связи с этим будут рассматриваться счета, открытые в 2015-2016гг, если ...
а почему он не смог доказать, что не был в РФ и соответственно не попадал даже под старый закон?к...
Божечки! Как мне повезло! Я в 1с 2 и 6ндфл не делаю, исключительно в налогоплательщике. Но у меня...
Документы нарисовал, всем кому надо раздал, и сбежал. Как-то в мире живут прекрасно без это...
Женский моск, однако, заточенный под сплетни. Знаете, переход на гендерную тему никогда не ...
Идея такова, что инкассатором не нужно будет приезжать за наличкой. Сами покупатели будут забират...
жаннадарк, Вы писали:Абсолютно солидарна, действительно, очень многие пытаются найти решение свое...
Елена_N, Вы писали:«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — ра...
ПУТИН НАГРАДИЛ ФИГУРАНТА ДЕЛА О РУССКОЙ МАФИИ ИСКАНДЕРА МАХМУДОВА ОРДЕНОМ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕС...
9111.ru - помойка. Чтобы использовать их советы, надо самому быть юридически подкованным, потому ...
А если банк меняешь. А потом предприятиям можно счета в разных банках иметь. как будут считать та...
Для реализации лунной программы России нужно обложить население «лунным оброком», зая...
Аноним, Вы писали:Путин и внешняя политика - хорошо! Горжусь! Медведев и внутренняя политика - де...
С возвращением Вас: МММ, Русский Дом Селенга, Хопер-Инвест.
Помогите разобраться:
1) какой сертификат ОТТС автомобиля ГАЗ 2217 (6 мест) является
действитель...
Над.К, Вы писали:Читай до посинения пока не дойдет : Я с первого раза умею прочесть написанное В...
Ну что же, флаг Вам в руки. Порвите паспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, св-во о рожд...
Нотариусы государственные люди и их % уходит в казну, чем хуже живем, тем нас более оббирают. я в...
Очень удобно )) Сбежал с деньгами. Адрес банка оставил))) Документы нарисовал, всем кому надо раз...
Читай до посинения пока не дойдет : Я с первого раза умею прочесть написанное Вы первое предложе...
Аноним, Вы писали:Если Путин пригрел всех этих Матвиенковых и иже с ними - дело дрянь!!! Ано...
Аноним, Вы писали:Воры 90-х еще по инерции чего-то боялись, нынешние воры ничего не боятся. ...
Путин и внешняя политика - хорошо! Горжусь! Медведев и внутренняя политика - дерьмо! Стыдно, обид...
Нюрнбергский трибунал над фашистами назвал нумерацию людей преступлением против человечества (Сбо...
Над.К, Вы писали:. Я и не говорил, что это одно и тоже. Я говорил наоборот. Да ну? При этом...
. Я и не говорил, что это одно и тоже. Я говорил наоборот. Да ну? При этом цитировали как р...
Над.К, Вы писали:Ваша женская логика уже напрягает. У меня хоть какая-то есть. А вычислять...
Я работающий пенсионер, в августе 2017 пенсионные баллы мне не начислили, хоть и копейки но дело ...