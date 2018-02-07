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Можно придумать свои правила исправления первички?

Организация самостоятельно разработала способы внесения исправлений в первичные документы, аналогичный порядку внесения исправлений в счета-фактуры, путем составления новых экземпляров первичных документов.

Можно ли, рассчитывая налог на прибыль, принять расходы по таким документам?

Ответ смотрите в блоге ИПБ России.

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