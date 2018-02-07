Можно придумать свои правила исправления первички?

saigak Это ж как потом в бух. учете отражать ?? а как вы снятие в банкомате отражаете? или вы про ... Снять наличные с карты можно будет в магазине

saigak а всякую чушь обязательно нужно писать? а это не чушь....недавно была статья о проигрыше ИП... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Аноним

а почему он не смог доказать, что не был в РФ и соответственно не попадал даже под старый закон? ... Правила валютного регулирования и контроля изменились

Аноним

И помимо этого платят пенсионные взносы из своей зарплаты, сами. Нет. За наемников платит л... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

У нас списали фиктивный долг 20 ноября 2017 г, 5 декабря было обращение в ПФ для возврата, до сих... ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР

Аноним

Аноним, Вы писали:Не надо сравнивать Европу, они выходят на пенсию в 63-67 лет. И помимо этого пл... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Аноним, Вы писали:А как в связи с этим будут рассматриваться счета, открытые в 2015-2016гг, если ... Правила валютного регулирования и контроля изменились

Аноним

а почему он не смог доказать, что не был в РФ и соответственно не попадал даже под старый закон?к... Правила валютного регулирования и контроля изменились

Аноним

Божечки! Как мне повезло! Я в 1с 2 и 6ндфл не делаю, исключительно в налогоплательщике. Но у меня... У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Над.К Документы нарисовал, всем кому надо раздал, и сбежал. Как-то в мире живут прекрасно без это... Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Аноним

Идея такова, что инкассатором не нужно будет приезжать за наличкой. Сами покупатели будут забират... Снять наличные с карты можно будет в магазине

Аноним

жаннадарк, Вы писали:Абсолютно солидарна, действительно, очень многие пытаются найти решение свое... Тыжюрист: почти то же самое, что Тыжбухгалтер

Аноним

Елена_N, Вы писали:«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — ра... Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию

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Аноним

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Аноним

А если банк меняешь. А потом предприятиям можно счета в разных банках иметь. как будут считать та... Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Аноним

Для реализации лунной программы России нужно обложить население «лунным оброком», зая... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

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Аноним, Вы писали:Путин и внешняя политика - хорошо! Горжусь! Медведев и внутренняя политика - де... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

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Аноним

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Аноним

Ну что же, флаг Вам в руки. Порвите паспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, св-во о рожд... Зачем физлицу нужен ИНН

Аноним

Нотариусы государственные люди и их % уходит в казну, чем хуже живем, тем нас более оббирают. я в... Сколько придется заплатить за оформление через нотариуса дарения части квартиры

Аноним

Очень удобно )) Сбежал с деньгами. Адрес банка оставил))) Документы нарисовал, всем кому надо раз... Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Над.К Читай до посинения пока не дойдет : Я с первого раза умею прочесть написанное Вы первое предложе... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Аноним, Вы писали:Если Путин пригрел всех этих Матвиенковых и иже с ними - дело дрянь!!! Ано... «Ночной бухгалтер». Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина

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Аноним

Путин и внешняя политика - хорошо! Горжусь! Медведев и внутренняя политика - дерьмо! Стыдно, обид... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

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Аноним

Над.К, Вы писали:. Я и не говорил, что это одно и тоже. Я говорил наоборот. Да ну? При этом... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Над.К . Я и не говорил, что это одно и тоже. Я говорил наоборот. Да ну? При этом цитировали как р... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Над.К, Вы писали:Ваша женская логика уже напрягает. У меня хоть какая-то есть. А вычислять... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий