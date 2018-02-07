Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Онлайн-кассы начали принимать WebMoney

Международная система расчетов WebMoney Transfer и компания Эвотор предложили предпринимателям новое решение.

Читайте, почему это важно, в блоге Онлайн-кассы и Платформа ОФД.

И не забудьте подписаться на блог про онлайн-кассы.

Там все главное по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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