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Как попасть в реестр малого и среднего предпринимательства

С 2016 года статус и категория экономического субъекта в качестве малого или среднего предприятия определяются при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. УФНС Республики Адыгея напомнило о правилах его ведения.

Единый реестр – это размещенная в открытом доступе база данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, при обращении к которой можно подтвердить принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, организациям и предпринимателям не нужно представлять документы, подтверждающие их статус как субъектов МСП, при обращении за мерами поддержки в рамках государственных или муниципальных программ развития МСП, а также при участии в конкурсах и аукционах по закупкам.

Первое формирование и размещение сведений реестра произошло 1 августа 2016 года (по состоянию на 1 июля 2016 года). В дальнейшем (в 2017 году и далее) сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства будут обновляться ежегодно 10 августа соответствующего календарного года на основе тех данных, которые будут в распоряжении Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 июля.

Для отнесения к субъектам малого или среднего предпринимательства: хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей должны выполняться условия:

  • по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек);
  • по доходу от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (микропредприятия - 120 млн. рублей; малые предприятия - 800 млн. рублей; средние предприятия - 2 млрд. рублей).

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется, если в течение трех календарных лет, следующих один за другим, фактические показатели среднесписочной численности, дохода и т.д. оказываются выше или ниже предельных значений (ч. 4 ст. 4 Закона №209-ФЗ).

Впервые категория субъекта малого или среднего предпринимательства может быть изменена при формировании реестра 10.08.2019 по состоянию на 01.07.2019, если значения численности работников и дохода будут выше или ниже предельных значений в течение 2016 - 2018 годов (Письмо ФНС России от 07.09.2016 N СД-4-3/16672@).

Сведения, содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 10-го числа каждого месяца размещаются на официальном сайте ФНС России. Эти сведения являются общедоступными и могут быть получены при обращении к поисковой системе реестра абсолютно бесплатно. В бумажном виде выписки из реестра не предоставляются.

Следует иметь ввиду, что если организация не представит сведения о среднесписочной численности в налоговые органы, то в реестр МСП она не попадет. Потому что у налоговых органов не будет данных о численности работников, а это один из критериев отнесения к МСП.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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