«Декларация.Online» is back. И она не одна

ОК, перейдем на форум "классических" программистов, которые и на Западе вполне востребованы, "вал...
В Смольном з/плата уборщицы 50 тыс руб., там, мге кажется - еще выше...
В январе 2017 подала документы на проверку. 12.12.2017г. написала заявление на назначение пенсии ...
Простите, а здании правительства кто и как моет сортиры?
а что делать если и.п.оформляет на работу на пол ставки чтоб налог меньше платить заставляют заяв...
Конечно собираемость увеличилась. Столько бабла срубили с людей просто потому, что не у все...
Супер жизнь. . Что это за Законы такие, что в разных регионах одно и тоже рассматривают по ...
Забавно, когда мы предоставляли своей компании в Чехии займ беспроцентный, нам позвонила налогова...
одним словом - имеют нас... как хотят
Да не, реализовать всё это можно и нужно и даже реализуют. Но преподнесут это как охренительную п...
Согласна, система сама себя уничтожать не будет.Она способна только почковаться(((
Да, все верно, отчетность уменьшилась: только отчет по взносам на 70 человек составил всего 109 л...
Мне очень понравились лекции, очень! Спасибо большое.
Аноним, Вы писали:Разумная инициативаНе взлетит. Будем 9 миллиардов отчетов сдавать в это са...
БИК, пользуясь данными советами, вообще не найти. Только обращение в банк. А жаль.
Думаю, что дебилы и причем с большой буквы.
Нет это не просто статья а что-же это?и по ТВ даже где-то упоминали И!?а вот ссыль: h...
Они прикидываются или вправду дебилы?
Блудный сын, Вы писали:.недавно была статья о проигрыше ИП в суде это где от лица защитника...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если СЗВ-М не сдавалась на ген.дира - единственного учредител...
Враги работают на дальнейший развал экономики страны. Я занимал детям на строительство серв...
По поводу ухода в тень, это верно. Скоро будем как в 90-е и 2000, богажничек открыл, расчитался и...
одновременно перечислили НДФЛ и страховые взносы Взносы-то зачем? А читать надо не только...
Аноним, Вы писали:Если СЗВ-М не сдавалась на ген.дира - единственного учредителя, СЗВ-СТАЖ требуе...
Ты Ролдугина не трожь! Музыканта всякий обидеть может...
поэтому я своего ребенка учу на инженера и параллельно на языковых курсах)) вообще не хочу чтобы ...
зачем Президенту деньги вообще? Он живет при коммунизме
Цитата из рассылки : "Про СЗВ-СТАЖ Бухгалтеры обсуждают новую форму, которую надо сдать не п...
2016 год закрыли с небольшим убытком. В 2017 понадобилось взять кредит для закупки материалов, в ...
Аноним, Вы писали:о втором абзаце статьи пропущено "НЕ" Спасибо, добавили.
Во втором абзаце статьи пропущено "НЕ"
Уважаемые форумчане!Не изобретайте велосипед!Внимательно читайте Трудовой Кодекс.Сама понятие АВА...
Власть дерьмо, Пора менять!!!
"Сейчас банков с такими услугами у нас нет. " имела ввиду, там где работаю...