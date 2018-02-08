Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

«Декларация.Online» is back. И она не одна

Давно мы не рассказывали ничего про «Декларацию».

И сегодня не расскажем.

Лучше посмотрите видео и подключитесь по льготной цене, пока не поздно.

И не забудьте подписаться на блог компании «Такснет».

Там всегда интересные новости про отчетность и налоговиков.

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