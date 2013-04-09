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Скачайте программу для заполнения 3-НДФЛ за 2017 год

На сайте ГНИВЦ опубликована версия 1.1.0 от 0.02.2018 программы «Декларация 2017».

Бесплатно скачать программу можно здесь.

Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ

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