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«Личный кабинет налогоплательщика» станет лучше

Получить уведомление на соцвычет по НДФЛ можно будет электронно.

Федеральной налоговой службой проводится модернизация «Личного кабинета налогоплательщика», в рамках которой будет взято в проработку предложение налогоплательщиков по получению уведомления в форме электронного документа с ЭЦП.

Об этом ФНС сообщает в письме № ГД-3-12/479@ от 25.01.2018.

В модернизируемом «Личном кабинете налогоплательщика» реализована возможность отправки обращений или записи на прием в любой налоговый орган. По умолчанию предлагается возможность обратиться или записаться на прием в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. При необходимости список инспекций может быть расширен в разделе «Контакты», для этого имеется режим «Добавить ИФНС в список».

Для обращения в центральный аппарат ФНС России необходимо использовать интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».
 

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