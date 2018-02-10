Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,5%

19_740630 Где-то 2 года назад в узком бухгалтерском кругу пошутила, что есть бухгалтер по расчету заработно... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:Помогите, что делать. Долг висит по взносам ... ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР

Аноним

Пора менять власть,голосуем за Грудинина «Ночной бухгалтер». Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина

Аноним

Аноним, Вы писали:Подскажите, а период за который начисляется пенсия можно мне самой обозначить п... Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев

Аноним

Над.К, Вы писали:строке 130 и 133 - 360 рублей, в строке 140 и 143 тоже 360 рублей Спасибо! Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Аноним

Ждите от нашей власти! Я полгода ничего не могу добиться. Дочь получает пенсию по потере кормильц... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

АСВ ворье и шарлатаны. Вкладчик снимает деньги не в ущерб другим кредиторам, а чтобы сохранить СВОЕ! АСВ оправдывается и обвиняет сотни вкладчиков в неправомерном получении денег со вкладов

Аноним

Аноним, Вы писали:Не учтено, сколько потерял работающий пенсионер из-за мифа о том, что взносы в ... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

ildarinvest Аноним, Вы писали:Бред... что это? Кто этим пользуется? Это не бред. И не такие дебилы встре... Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Аноним

Подскажите, будет ли доплата до МРОТ, если из 20 рабочих дней 5 отпуска. При начисление зарплата ... Отпускные и зарплата. Как пойти в отпуск и не разориться

Аноним

Однажды я был еще ИП и ко мне пожаловала симпотичная налоговый инспектор, не вдаваясь в подробнос... Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах

Аноним

Так мало того еще и с пенсионеров удерживают взносы в пфр ,кто был ип и не смог из в свое в... Бизнесменов огорчает бедность пенсионеров Подмосковья

Аноним

Бред... что это? Кто этим пользуется? Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Аноним

Почему все приводят пример потери статуса малого предприятия? Мы были средним в 2015 году и... Критерии малого предприятия-2017: таблица с новыми правилами

Аноним

Портал упадет, и всю страну оштрафуют за опоздание с отчетами))) «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров сделают надсмотрщиками. Создадут портал для всей отчетности

Аноним

Хватит испытывать терпение людей, подкинут очередную конфетку перед выборами повышение на %... Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

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ToT С такими законами скоро главным бухгалтером разумный человек работать просто не захочет. Ум... Бухгалтерия в тренде? Или все-таки исчезает?

Аноним

С такими законами скоро главным бухгалтером разумный человек работать просто не захочет. Умн... Бухгалтерия в тренде? Или все-таки исчезает?

Аноним

Каким образом можно перейти на серую зарплату Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

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kiv.74 Я за 2 минуты 54 секунды справилась. Из 14 на 2 неправильно ответила и то из-за невнимательности(... Что изменилось в 2017 году?

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saigak конкретно касающихся этого дела, а вы знаете номер и читали материалы именно этого дела? ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Блудный сын И не повод оскорблять других людей, как Вы это сделали тут. Я оскорбил?Непонятно, правда, ... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Разумеется, власть отвечает за услови... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Узок круг этих "революционеров", страшно далеки они от народа. Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

Аноним

Не учтено, сколько потерял работающий пенсионер из-за мифа о том, что взносы в ПФР выплачивает ра... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Все эти схемы стары и примитивны до первой встречки Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Над.К Ну это сугубо Ваше мнение. И не повод оскорблять других людей, как Вы это сделали тут.Непон... ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

АллаОтчет2 Я уверена, что нашей экономике пришёл конец. Шевелится только богатство друзей Медвед... Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

Никогда Богатые Думцы не примут прогрессивную шкалу. Как это добровольно отдавать деньги каждый м... Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму