Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,5%

Где-то 2 года назад в узком бухгалтерском кругу пошутила, что есть бухгалтер по расчету заработно...
Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:Помогите, что делать. Долг висит по взносам ...
Пора менять власть,голосуем за Грудинина
Аноним, Вы писали:Подскажите, а период за который начисляется пенсия можно мне самой обозначить п...
Над.К, Вы писали:строке 130 и 133 - 360 рублей, в строке 140 и 143 тоже 360 рублей Спасибо!
Ждите от нашей власти! Я полгода ничего не могу добиться. Дочь получает пенсию по потере кормильц...
АСВ ворье и шарлатаны. Вкладчик снимает деньги не в ущерб другим кредиторам, а чтобы сохранить СВОЕ!
Аноним, Вы писали:Не учтено, сколько потерял работающий пенсионер из-за мифа о том, что взносы в ...
Аноним, Вы писали:Бред... что это? Кто этим пользуется? Это не бред. И не такие дебилы встре...
С налоговиками одна инструкция по работе: штраф - возражение на акт - апелляционная жалоба на реш...
Подскажите, будет ли доплата до МРОТ, если из 20 рабочих дней 5 отпуска. При начисление зарплата ...
Однажды я был еще ИП и ко мне пожаловала симпотичная налоговый инспектор, не вдаваясь в подробнос...
Так мало того еще и с пенсионеров удерживают взносы в пфр ,кто был ип и не смог из в свое в...
Бред... что это? Кто этим пользуется?
Почему все приводят пример потери статуса малого предприятия? Мы были средним в 2015 году и...
Портал упадет, и всю страну оштрафуют за опоздание с отчетами)))
Хватит испытывать терпение людей, подкинут очередную конфетку перед выборами повышение на %...
Не понятен механизм пересчета резерва по задолженности по основному долгу при частичном погашении...
С такими законами скоро главным бухгалтером разумный человек работать просто не захочет.
Ум...
С такими законами скоро главным бухгалтером разумный человек работать просто не захочет. Умн...
Каким образом можно перейти на серую зарплату
пенсия это то, что человек заработал. Написали новый закон удобный под себя и ограбили пенсионеро...
Я за 2 минуты 54 секунды справилась. Из 14 на 2 неправильно ответила и то из-за невнимательности(...
конкретно касающихся этого дела, а не типа аналогичных. У Вас всё хорошо? Вы осознаете, что...
конкретно касающихся этого дела, а вы знаете номер и читали материалы именно этого дела?
И не повод оскорблять других людей, как Вы это сделали тут. Я оскорбил?Непонятно, правда, ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Разумеется, власть отвечает за услови...
Узок круг этих "революционеров", страшно далеки они от народа.
Я уверена, что нашей экономике пришёл конец. Да, хотели, например, импорто замещение сделать, так...
Не учтено, сколько потерял работающий пенсионер из-за мифа о том, что взносы в ПФР выплачивает ра...
Все эти схемы стары и примитивны до первой встречки
Ну это сугубо Ваше мнение. И не повод оскорблять других людей, как Вы это сделали тут.Непон...
Я уверена, что нашей экономике пришёл конец. Шевелится только богатство друзей Медвед...
Никогда Богатые Думцы не примут прогрессивную шкалу. Как это добровольно отдавать деньги каждый м...
Можно вас успокоить? Тут, намедни, прочитала,что голодом лечат рак.Так что у нас преимущество,пен...
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/arhiv-torgov/neft-cena/25.6.2008_31.7.2008 http://www...