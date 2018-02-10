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Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,5%

Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 12 февраля на 0,25%. Таким образом, с понедельника ставка будет равна 7,5%.

Предыдущее снижение произошло в декабре 2017 года. Тогда ставка была снижена на 0,5%.

Напомним, что ставка рефинансирования, применяемая для расчета пени по налогам, сборам и страховым взносам, равняется ключевой ставке.

Проследить динамику изменения ключевой ставки ЦБ можно в справочнике на нашем сайте.

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
natalisa51
 Ну нормально, при том что дол. уже за 58 перевалил. .  И инфляция вроде за январь не упала. К чему бы это?  Надеются,что за кредитами все6 побегут...
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