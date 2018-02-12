Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

В наше время трудно представить бухгалтера вдали от компьютера. Если надо подсчитать что-то, сделать таблицу, схему, бухгалтер прибегает к помощи Excel. А слабо без этого?
Один из наших читателей выложил в своем блоге таблицу со списком отчетов для ИП на разных системах налогообложения. Никаких современных штучек, программных наворочек, исключительно hand-made.
Такой ручной труд, давно забытый бухгалтерами, вызвал улыбку у читателей блога, а автор этого творения признался клеркам в своем консерватизме. Например, программой 1С 2.0 он пользовался до конца 2014 года, в то время как остальные ползователи давно перешли на более современные версии.
А вы при необходимости создать таблицу и расписать какие-то данные каким инструментом пользуетесь – компьютерной программой или листком бумаги?
Кстати, недавно наши читатели, общаясь в блогах, признавались, что в процессе составления 6-НДФЛ нередко расписывают все блоки строк 100-140 именно на бумажном черновике и уже оттуда переносят все в программу.
И то и другое.
Если что-то разовое - на черновике нарисую.
Если знаю, что потом опять потребуется, использую Excel.
Для 6-НДФЛ завела табличку.
В сложных случаях распечатываю 6-НДФЛ из 1С с её данными, и правлю, делаю вспомогательные таблицы, если выплаты зпл частями.
инструментом пользуетесь – компьютерной программой или листком бумаги?"
Естественно, сначала рисуешь макет на бумаге. Потом реализуешь в эксель и можно пользоваться, внося изменения. Как говориться, сам себе программист (до определённой степени, конечно).