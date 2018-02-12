Бухгалтерский хенд-мейд – без Excel, Word и 1С

В наше время трудно представить бухгалтера вдали от компьютера. Если надо подсчитать что-то, сделать таблицу, схему, бухгалтер прибегает к помощи Excel. А слабо без этого?

Один из наших читателей выложил в своем блоге таблицу со списком отчетов для ИП на разных системах налогообложения. Никаких современных штучек, программных наворочек, исключительно hand-made.

Такой ручной труд, давно забытый бухгалтерами, вызвал улыбку у читателей блога, а автор этого творения признался клеркам в своем консерватизме. Например, программой 1С 2.0 он пользовался до конца 2014 года, в то время как остальные ползователи давно перешли на более современные версии.

А вы при необходимости создать таблицу и расписать какие-то данные каким инструментом пользуетесь – компьютерной программой или листком бумаги?

Кстати, недавно наши читатели, общаясь в блогах, признавались, что в процессе составления 6-НДФЛ нередко расписывают все блоки строк 100-140 именно на бумажном черновике и уже оттуда переносят все в программу.