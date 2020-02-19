В феврале у россиян будут длинные выходные

а кто нибудь может русским языком пояснить как выставлять продавцу сч-ф с ценой с ндс или без? я ...
чтобы сделать окончательный вывод какой вывод? вы о чем? или вы любые публикации в сми расс...
Представляете, как тяжело работать банкам в такой атмосфере травли и зависничества! Герман Оскаро...
Что вы тут клевещете на банки по поводу трудностями с кредитом!!Вот я - простой ИП, обслуживаюсь ...
Аноним, Вы писали:20000 + 12000 + 3000 + 1500 + 1500 = очень доступно, патент и вмененке кассу, з...
И заголовок поправьте, пожалуйста - СЗВ-М должно быть.
20000 + 12000 + 3000 + 1500 + 1500 = очень доступно, патент и вмененке кассу, записывать !!! все ...
Огромное вам спасибо. Очень доходчиво. Я буду ждать новых уроков!
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста: у нас в компании в конце месяца при командировках, больничных...
Когда мне звонят из банка и предлагают взять кредит, я им всегда говорю, что они отсталые банки, ...
Интересно получается. Оказывается Счастье, это работа. А полное Счастье, это наличие вакансий."Сч...
Здравствуйте , напишите чем у вас все закончилось.У нас такая же ситуация ,только пенсионеров чел...
умники все такие . мы знаем как добиваться чего то, ходя по всем кругам ада (власть имеющим). Тол...
это ненормально. Но с этим надо смириться. Если бы не было ФСД, пенсионеры бы по всей стране нача...
в том что конкретный пример не был полностью раскрыт Так про что материал-то был? )) Это разве бы...
Кстати, там мнения оставить на сайте ФНС нельзя, но вот выделить текст и отправить сообщение об о...
Народ вынужден выживать за счет своих огородов.9249
Стыдно за действия Правительства по отношению к пенсионерам. Меняют принятые законы в угоду себе....
Реалии нашей действительности: чем дальше от Москвы, тем пенсии все меньше и меньше.
что дает вам возможность усомниться в написанном? в том что конкретный пример не был полнос...
Над.К, Вы писали:Аноним, ну вот так было написано на сайте Управления ФНС Из песни слов не выкин...
Аноним, ну вот так было написано на сайте Управления ФНС :) Из песни слов не выкинешь ))
Прошла классификацию своего отеля уже 2 раза.. Чистейший сбор денег и не более того. Ни на качест...
Для усиления эффекта можно ещё из его кучки с 87 монетками изъять 18 монеток в кучку бюджет и ска...
Особенно производит впечатление, когда делаешь это наглядно. Берешь горсть рублевых монет и начин...
Аноним, да да, ща попью водицы ключевой. И пойдем дальше земли русские потом и кровушкой по...
Аноним, Вы писали:НУ что вы все время втискиваете НДФЛ в расчет процентов? НДФЛ крутится из ФОТ, ...
1-я схема, когда налогоплательщики пытаются заявить вычет по одной счет-фактуре в разных налоговы...
9,34 млрд рублей заплатили зарубежные продавцы электронного контента в российский бюджет за год&n...
ну и что вы здесь все пиз те ,хватит сидеть и ждать что кто то за вас все сделает боритесь ...
из серии личных финансов. Ну обсуждение налоговых проблем конкретных фирм это тоже из разряда л...
Травка ... зеленеет) Забористая такая травка :)
НУ что вы все время втискиваете НДФЛ в расчет процентов? НДФЛ крутится из ФОТ, а взносы НА ФОТ! С...
а вот фото и картинки отвлекают от статей Держитесь.
Интересно, люди, выкладывающие здесь номера карт мошенников, реально думают, что кому то помогут?
Снова провокационные фото для излишнего внимания? Кому интересна инфо, и так на этом сайте находи...
Если вам не надо - выходите и работайте.
ToT, Вы писали:
Да на таких как Вы земля русская и держится!)))