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В феврале у россиян будут длинные выходные

23 февраля Россия ежегодно отмечает День защитника Отечества. Этот день является государственным праздником и официальным выходным днём. В 2018 году 23 февраля приходится на пятницу, поэтому нас ждут три выходных дня подряд. 

23 февраля (пятница) – выходной праздничный день;

24 февраля (суббота) – выходной день;

25 февраля (воскресенье) – выходной день.

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Аноним
, Москва

ToT, Вы писали:

Аноним, так и сделаем. Будем спасть Россию матушку. 

 Да на таких как Вы земля русская и держится!)))

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