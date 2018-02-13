Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Не секрет, что при оформлении пенсии будущие пенсионеры часто сталкиваются с проблемами в части корректности записей в трудовой книжке.

«Зарубая» стаж ПФР рекомендует обратиться в архив или к бывшему работодателю, если таковой конечно спустя многие годы еще существует.

Между тем даже если бывший работодатель продолжает деятельность это еще не означает, что пенсионер сможет подтвердить свой стаж.

На наш форум обратился представитель организации, куда явился бывший сотрудник и требует внести в его трудовую книжку запись об увольнении, от которой завит размер его стажа для пенсии.

Сотрудник был принят на работу в 1997 году. О его дальнейшей судьбе в кадровых документах компании никаких следов обнаружить не удалось.

Спустя 20 лет, пришел сотрудник у которого в трудовой отсутствует запись об увольнении. Просит сделать запись т.к. пенсионный не принимает документы.



Ситуация такая.

Запись о том что работник принят на работу есть 1997 г.

О том, что уволен нету.

Подняли книгу приказов, приказа об увольнении нету.

Ведомости начисления зарплаты только до 1998 г.

Ни старых работников (которые могут разъяснить ситуацию), ни печатей старых нету.

Говорит что работал до 2003 г. У него имеется на руках трудовой договор за 2003 г. заключенный на год.



Как правильно уволить данного сотрудника? помогите пожалуйста разобраться - Дядя Вась

Таким образом, из-за неразберихи с документами и бардака с кадровым учетом бывший сотрудник компании рискует лишиться 6 лет стажа.

Дать совет нашему читателю можно в теме форума «Уволить сотрудника (запись в трудовой)».