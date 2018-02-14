Кого налоговики ждут на «Днях открытых дверей»

Всероссийская акция «Дни открытых дверей» пройдет во всех налоговых инспекциях 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года. Это заявлено на сайте Федеральной налоговой службы.

Узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение также можно будет в многофункциональных центрах. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая.

Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации. В Дни открытых дверей время работы инспекций будет продлено:

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;

24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00;

23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00;

24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00.

В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность и др.