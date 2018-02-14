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Сдавать балансы в статистику надо будет по новым правилам

Минэкономразвития подготовило Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности в Росстат. Напомним, что в 2017 году статистическое ведомство было передано в ведомство этого министерства.

Обязанность сдавать экземпляр бухгалтерской отчетности вместе с аудиторским заключением в Росстат установлена законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Однако правил такого представления никогда не существовало. Кроме того, в последние пару лет чиновники постоянно обещали внести изменения в законодательство и избавить от сдачи лишней отчетности, ведь бухотчетность и так есть у госорганов — у налоговой инспекции. Однако дальше обещаний дело пока не пошло.

Вместо этого организациям готовят Порядок сдачи бухотчетности в Росстат.

Читайте в блоге компании «Такснет», какие именно изменения планирует министерство.

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