У некоторых заказчиков свой взгляд на составление КС-2

Читательница нашего форума просит коллег помочь ей советом, как убедить заказчиков в том, что они не правы, требуя включить в акт КС-2 штрафные санкции за нарушение сроков строительства.

Мы подрядная организация. По условиям договора заказчик может выписать нам штрафные санкции за нарушение сроков строительства.

Также Заказчик настаивает на том , что суммы штрафных санкций уменьшают объем выполненных работ и должны корректировать стоимость наших услуг, а также суммы штрафов должны отражаться в КС-2 и КС-3. Вопрос в том, что штрафные санкции по сути - это наши внереализационные расходы, а объем работ- наша доходы, получается если мы будем отражать штрафы в этих документах- произойдет искажение базы по налогу на прибыль и НДС??? Подскажите как донести Заказчику , что суммы штрафов нужно отражать другими документами???

Заранее благодарю за ответ.

- Nastuka

Бухгалтер пыталась отказать заказчикам, сославшись на ПБУ 9/99, ст. 709 ГК и Письмо Росстата, устанавливающее порядок заполнения формы КС-2 и КС-3.

Однако заказчику эти аргументы показались неубедительными.

Участники обсуждения отмечают, что в отражение штрафных санкций в КС-2 – это нонсенс, но в КС-3 их все-таки можно включить, руководствуясь правилом «клиент всегда прав» и «кто платит, тот и заказывает музыку».

А вы, уважаемые бухгалтеры строительных организаций, не сталкивались с таким желанием клиентов? Как и где вы отражаете штрафные санкции?

Обсуждение происходит в теме форума «Заказчик хочет увидеть сумму штрафа в моей КС-2».