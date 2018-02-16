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Когда бюджетники начнут составлять бухотчетность по новому Стандарту

Начиная с отчетности 2020 года при составлении бухотчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений будет применяться новый Стандарт.

Соответствующий федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» опубликован накануне Минфином на сайте проектов НПА.

Положения вышеназванного Стандарта применяются одновременно с применением положений ФСБУ для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».

 

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