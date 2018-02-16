Когда бюджетники начнут составлять бухотчетность по новому Стандарту

Буржуи платят НДФЛ!!! С чего они платят? Например я учредитель или владелец акций. На дядю ...
ToT, Вы писали:Ну офигеть Готовяццо. Как вариант, отключение от SWIFT может быть произведён ...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у нас в организации работает девушка которая находиться в дек...
Да уж Это такой нонсенс После такого вообще никто не понесет деньги в банк... Они этого добиваютс...
Какие ж они наши граждане?
Пора бы уже привыкнуть к выкрутасам нашего государства, там особых изменений нет, убрали адрес на...
Старый ворчун, Вы писали:Антон Смирнов, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я не понимаю, почему ФНС Росс...
и ведет к профессиональной деградации "1с-программистов" я бы назвал это нежеланием развива...
Антон Смирнов, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Р...
Нет честных выборов! Нет и избирателей на них! А перевыборы Путина - это стране не нужно!Но...
Аноним, Вы писали:Люди, которые знают и понимают бухучет, всё больше и больше склоняются к тому, ...
Аноним, Вы писали:Что тут можно комментировать?кто читает? только мы незащищённое население, если...
А буржуи разве платят НДФЛ? Да, у них и зарплаты нет, она им не нужна. Они получают дивиденды, а ...
сколько тратится трафика за голосовое сообщение в ОК
12 февраля в Саратовской области хотела положить на карту Сбербанка 2тыс.руб. новой купюрой - а П...
сколько тратится трафика на голосовое сообщение?
Пенсионеры работают за
копейки! И даже это выгодно государству!Пенсии работающимпенсионерам не ин...
Вот они наболтали там все - знают, что скоро в отставку
Начудили с РСВ, никак не можем сдать постоянный сбой в ИФНС, а люлей выдают бухгалтерам. Говорят ...
Достало бред читать, "выписка в руках налогового инспектора является основание для возбуждения уг...
Аноним, Вы писали:Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Нава...
Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Навального заблокирова...
Аноним, Вы писали:4182 6000 5101 1319 вот на одноклассники пришло номер счёта просили 10000...
kiv.74, Вы писали:Уже 3 года пользуюсь ЛК. Очень удобно. Заполняю там 3-НДФЛ без посещения налого...
Прослезилась.... Так заботятся о благе народа, что "икра не лезет в горло и компот не льетс...
Аноним, Вы писали:вы пенсионер что ли? вроде сейчас уже такой прогресс, Прогресс - это пере...
Сахипзадовна врет как сивый мерин
Ну разумеется не за счет налогов! Введут неналоговый кодекс и вперед, параллельный отсос. Но не н...
Мошенники так же прогрессируют и с этим, мы пользователи, ничего поделать не можем. Нужно быть кр...
Аноним, Вы писали:"Из бюджета воруют" - президент."Главная наша задача наполнить бюджет" - презид...
Рядовые сотрудники Газпрома и Роснефти отнюдь не шикуютО доходах господ Миллера и Сечина.......Ну...
ToT, Вы писали:Спасение в облаке, наверноеДля небольших компаний если 2 и более рабочих мест то э...
вы пенсионер что ли? вроде сейчас уже такой прогресс, Прогресс - это перевод природных ресу...