Когда бюджетники начнут составлять бухотчетность по новому Стандарту

Аноним

Буржуи платят НДФЛ!!! С чего они платят? Например я учредитель или владелец акций. На дядю ... Минфин опять против изменений НДФЛ

Izem ToT, Вы писали:Ну офигеть Готовяццо. Как вариант, отключение от SWIFT может быть произведён ... Российские банки готовы к отключению от SWIFT

Аноним

Здравствуйте, подскажите пожалуйста у нас в организации работает девушка которая находиться в дек... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Да уж Это такой нонсенс После такого вообще никто не понесет деньги в банк... Они этого добиваютс... Как АСВ начало страховать вклады...от вкладчиков. Эксперт про скандальные иски к «физикам»

Аноним

Какие ж они наши граждане? Угроза санкций способствует возврату капитала в Россию

Аноним

Пора бы уже привыкнуть к выкрутасам нашего государства, там особых изменений нет, убрали адрес на... Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Старый ворчун Антон Смирнов, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Р... Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!

Аноним

Нет честных выборов! Нет и избирателей на них! А перевыборы Путина - это стране не нужно!Но... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Аноним, Вы писали:Что тут можно комментировать?кто читает? только мы незащищённое население, если... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Буржуи платят НДФЛ!!! Минфин опять против изменений НДФЛ

Аноним

А буржуи разве платят НДФЛ? Да, у них и зарплаты нет, она им не нужна. Они получают дивиденды, а ... Минфин опять против изменений НДФЛ

Елена_Грак сколько тратится трафика за голосовое сообщение в ОК В мобильных «Одноклассниках» появились голосовые сообщения

Аноним

12 февраля в Саратовской области хотела положить на карту Сбербанка 2тыс.руб. новой купюрой - а П... Роспотребнадзор продолжает контролировать прием новых купюр

Аноним

сколько тратится трафика на голосовое сообщение? В мобильных «Одноклассниках» появились голосовые сообщения

Аноним

Вот они наболтали там все - знают, что скоро в отставку Увеличивать налоги для бизнеса не будут. Силуанов обещал

Аноним

Начудили с РСВ, никак не можем сдать постоянный сбой в ИФНС, а люлей выдают бухгалтерам. Говорят ... «Ночной бухгалтер». Новая 2-НДФЛ и проблемы ИП со снятием наличности в Сбербанке

Аноним

Достало бред читать, "выписка в руках налогового инспектора является основание для возбуждения уг... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Антон Смирнов Аноним, Вы писали:Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Нава... Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!

Аноним

Я не понимаю, почему ФНС России маякует сюда, а не в Роспотребнадзор? Сайт Навального заблокирова... Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!

Аноним

Аноним, Вы писали:4182 6000 5101 1319 вот на одноклассники пришло номер счёта просили 10000... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Форель Прослезилась.... Так заботятся о благе народа, что "икра не лезет в горло и компот не льетс... ЛДПР предлагает снизить в два раза количество баллов, необходимых для пенсии

Аноним

Сахипзадовна врет как сивый мерин Банк России заботится о малом бизнесе

Аноним

Ну разумеется не за счет налогов! Введут неналоговый кодекс и вперед, параллельный отсос. Но не н... Увеличивать налоги для бизнеса не будут. Силуанов обещал

Антон Смирнов Мошенники так же прогрессируют и с этим, мы пользователи, ничего поделать не можем. Нужно быть кр... Мошенники создали клон сайта ФНС. Не попадитесь!

Аноним

Аноним, Вы писали:"Из бюджета воруют" - президент."Главная наша задача наполнить бюджет" - презид... Когда налоговики наполняют бюджет любой ценой

Аноним

Рядовые сотрудники Газпрома и Роснефти отнюдь не шикуютО доходах господ Миллера и Сечина.......Ну... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили