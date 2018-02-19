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Платье тоже может быть основным средством, а шуба - спецодеждой

На минувшей неделе читатели нашего форума задумывались об отражении в учете покупки женской одежды.

Так, один бухгалтер не знает, как ей провести покупку по безналу меховой шубы, которая ни при каком раскладе не может использоваться в деятельности компании. На такой покупке настаивает директор фирмы, уверенная, что прибыль фирмы можно тратить по своему усмотрению.

Нахожусь в недоумении...Директор (единственный учредитель) высказал пожелание купить с р/с шубу. Просит обосновать риски)) В расход, говорит, можно не ставить, УСН 15, прибыль за год есть, дивиденды пока не выплачивали... Как шубу-то оформить на фирму, если она по роду своей деятельности к шубам вообще никакого отношения не имеет?!))

- Китяра

Рассуждая о способах возможного применения шубы в деятельности компании, участники обсуждения предложили считать ее спецодеждой, крайне необходимой руководителю для участия в деловых встречах и различных презентациях.

Другой бухгалтер задумался над оприходованием приобретенного компанией платья стоимостью более 100 тыс. рублей. В обсуждениях разгорелся жаркий спор. Одни предлагают отнести платья на 10 счет в качестве хозинвентаря, другие считают, что это рекламные расходы, третьи уверены, что это ОС.

Столкнулся с проблемой... Купили платья не на продажу, цена больше 100 т.р.. Его можно как-то сразу списать, или на ОС вешать?

- Александр87

Дать совет нашим читателям можно в темах форума «Платья могут быть ОС?» и «Покупка за счет фирмы».

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