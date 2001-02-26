За невыполнение квот по приему на работу инвалидов придется заплатить

Минтруд представил для обсуждения тексты новых законопроектов по содействию трудоустройству инвалидов.

Один проект вносит изменения в сразу в несколько законов и касаются они системы квотирования приема на работу инвалидов. Напомним, что обязанность работодателей трудоустраивать инвалидов установлена Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов».

Так, работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

В настоящее время выполнить требования по квотированию можно только путем приема на работу инвалидов. Законопроект предлагает дополнительный способ выполнения квоты - компенсационную выплату, которая пойдет в специальный фонд. Размер компенсационной выплаты будет устанавливаться региональными законодателями и составит не менее, чем 7800 рублей за один месяц.

Несоблюдение правил квотирования лишит работодателя права участвовать в госзакупках, получать субсидии и нанимать на работу иностранных граждан.

Второй законопроектвносит поправки в КоАП. Авторы проекта предлагают серьезно повысить штрафы для должностных лиц (с 5-10 тыс.рублей до 10-50 тыс.рублей) и ввести санкции для юридических лиц. Причем санкции для организаций за нарушение правил квотирования инвалидов будут очень серьезными - до 500 тыс.рублей.