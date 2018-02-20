От ИП требуют повторную сдачу декларации, так как первичная «криво встала» в базу ИФНС

У налоговиков возникают трудности при занесении данных в программу с бумажных деклараций налогоплательщиков.

Читательница нашего форума получила из ИФНС требование с претензиями к декларации ИП по УСН за 2017 год. Налоговики обнаружили там нестыковки. Однако налогоплательщик уверен в правильности заполнения декларации, да и сами налоговики в телефонном разговоре подтвердили, что ошибок там нет.

Проблема состоит в том, что декларация «криво» забита в базу ИФНС, в связи с чем инспекторы хотят получить от ИП уточненную декларацию (данные которой будут полностью идентичны первичной), чтобы уже эту декларацию внести в программу правильно.

ИП отправляет декларацию (на бумаге) по ЕН за 2017 год, спустя месяц получает Требование из ИФНС (не заказное, просто в почт.ящик) о предоставлении пояснений - "допущены ошибки в налог.декларации, строки №№..."

ИП проверяет - все верно, звонок в ИФНС - "где что неправильно?" - Ответ: "У Вас все правильно, просто Ваша декларация не легла в базу, нужно сдать уточненную, приезжайте". В общем, Вы не виноваты, но будете виноваты, если не сдадите уточненку!

Оказывается, "бумажные декларации" попадают в базу в виде "образов" (сканов, как я понимаю), и если что-то пошло не так - налогоплательщик должен заново прислать отчет. Сканировать второй раз они не могут, им нужен именно отчет-корректировка!

... вот думаю, можно ли обойтись без посещения ИФНС... - Tigrasha

Обсуждение происходит в теме «как работает ИФНС».