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Данные для расчета коэффициента Кц за январь 2018 года

Утверждено значение коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть (Кц), за январь 2018 года. Коэффициент применяется для расчета НДПИ при добыче нефти, напоминает ФНС РФ.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 68,60 долл. США за баррель (размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации ). Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком РФ, за все дни налогового периода – 56,7875; значение коэффициента Кц – 11,6621.

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