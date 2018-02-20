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ПФР просит поторопиться со сдачей СЗВ-СТАЖ, чтобы осталось время на исправление ошибок

Некоторые страхователи накануне получили рассылку из ПФР, в которой «пенсионщики» убедительно просят тех, кто еще не сдал форму СЗВ-СТАЖ, сделать это как можно скорее. Желательно еще вчера...

Посмотрите в блоге компании «Такснет», что именно просит пенсфонд.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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