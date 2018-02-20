ПФР просит поторопиться со сдачей СЗВ-СТАЖ, чтобы осталось время на исправление ошибок

Аноним

А почему такой формальный подход? Где толщина и цвет нитки, где кол-во дырочек, где размер ... Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

Аноним

А твоя ВЕРА никого не колышет, Пензо...Пемзой подотрись и кружись :rotate: Сейфы европейской и российской сертификации, их преимущества. Как определить, настоящий сертификат или нет

Над.К Почему страховые взносы 1% считают от валового дохода , а не от выручки, почему не считаются рас... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Аноним, Вы писали:Нотариусы государственные люди и их % уходит в казну, чем хуже живем, тем нас б... Сколько придется заплатить за оформление через нотариуса дарения части квартиры

Аноним

Вера в то, что написано в сертификате, это вера в чужие слова. Вера в то что, кто то, где то, ког... Сейфы европейской и российской сертификации, их преимущества. Как определить, настоящий сертификат или нет

Аноним

деньги есть или нет, а кушать хочется всем, всегда и вкусно!Деньги не едят. Где и как найти главного бухгалтера

Аноним

Я ИП работаю УСН доходы минус расходы.Почему страховые взносы 1% считают от валового дохода , а н... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

19_740630 А штатный бухгалтер у Вас что - круглосуточный? а Вы хотите сказать, что когда к Вам в неур... Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»

Аноним

Беспошлинный лимит покупок Какие названия только не придумывают, что бы одурачивать народ.На... Беспошлинный лимит покупок в иностранных интернет-магазинах снизят в несколько раз

Аноним

А куда идут остальные взносы в сумме 132600 руб.? На смарку. Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Я работающий пенсионер.За меня перечислили в пенсионный фонд взносов более 135000 руб. А мне в ав... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

frolova lena А еще у нас льготный тариф по взносам и мы платим только пенсионные и фсс, и нам каждый раз звоня... Исполнители гособоронзаказа находятся «между молотом и наковальней» из-за НДФЛ

Аноним

В нормальной стране инвалиды живут нормальной жизнью. В том числе и работают. Нормы ... За невыполнение квот по приему на работу инвалидов придется заплатить

Аноним

по К-ту, Д-ту сч. 86 в СНТ учитываются и коммунальные платежи за электороэнергию, водоснабжение. ... Отчет о целевом использовании средств за 2016 год. Примеры заполнения

frolova lena 1 рубль с аванса не зачтут в счёт будущих платежей. Надо постоянно писать письма с зачёта излишни... Исполнители гособоронзаказа находятся «между молотом и наковальней» из-за НДФЛ

ananasik-s а если при сменном графике (и часовой тарифной ставке) в каких-то из месяцев ниже МРОТ получается... Что грозит работодателям за выплату зарплаты ниже МРОТ

19_740630 Платить будем 5000 в месяц, а делать нужно все как будто бухгалтер в офисе и еще и приходить два ... Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»

Аноним

В нормальной стране инвалиды живут нормальной жизнью. В том числе и работают. Если хотят р... За невыполнение квот по приему на работу инвалидов придется заплатить

Антон Смирнов При желании и базу Пентагона взламывают, и банки, а там защита.. Только это при очень большом и с... Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»

Аноним

самая богатая страна и самый бедный народ! ужас,да и только! Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

Аноним

На шею никого не сажаю, но всегда на связи. Потом, нельзя не учитывать, что всегда есть место фор... Бухгалтерам нет покоя даже в выходные дни

Аноним

Тебя я не спросил, "разъяснитель", паранойя.... Поручительство и взыскание долга: в чем важно разобраться

Olle33 Аноним, Вы писали:Категорически не согласна с такой пенсионной реформой. Верните реформу советски... Кому откажут в пенсии и почему

Над.К А что такого с совместителями? Если они работают на полставки, то не меньше половины МРОТ, как и ... Что грозит работодателям за выплату зарплаты ниже МРОТ