Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Сдавайте СЗВ-М вовремя! Иначе пенсии сотрудников будут за ваш счет

ПФР уже неоднократно предупреждал, что за несвоевременную сдачу СЗВ-М грозит не только штраф (причем как на компанию, так и на директора), но и другие материальные потери со стороны работодателя.

Речь идет о незаконно проиндексированных пенсиях сотрудников. Не получив СЗВ-М, где фигурирует пенсионер, ПФР переводит его в разряд неработающих и индексирует ему пенсию.

Читайте подробно о том, что говорит ПФР, и истории, в которой просрочка с отчетом может привести компанию к санкциям в несколько сот тысяч рублей.

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Директору
 
Индексация пенсий неработающих пенсионеров с января 2018: почему не все ее ощутили
 
Директору
 
Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения
 
Бухгалтерские новости
 
Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М
 
Бухгалтерские новости
 
Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным
 