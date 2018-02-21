Сдавайте СЗВ-М вовремя! Иначе пенсии сотрудников будут за ваш счет

ПФР уже неоднократно предупреждал, что за несвоевременную сдачу СЗВ-М грозит не только штраф (причем как на компанию, так и на директора), но и другие материальные потери со стороны работодателя.

Речь идет о незаконно проиндексированных пенсиях сотрудников. Не получив СЗВ-М, где фигурирует пенсионер, ПФР переводит его в разряд неработающих и индексирует ему пенсию.

Читайте подробно о том, что говорит ПФР, и истории, в которой просрочка с отчетом может привести компанию к санкциям в несколько сот тысяч рублей.