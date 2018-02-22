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Изменены форматы бухотчетности страховых организаций и НФО

ФНС России приказом  от 15.02.2018 N ММВ-7-6/99@ утвердила рекомендуемые форматы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования.

Другим приказом, от 15.02.2018 N ММВ-7-6/98@, рекомендоваты форматы бухотчетности для некредитных финансовых организаций.

Форматы применяются для бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме за отчетный период 2017 года.

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