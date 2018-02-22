Изменены форматы бухотчетности страховых организаций и НФО

Свечков Не могли вот, идиоты, сразу прописать: при любых расчетах наличными деньгами и при любых расчетах... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

Аноним, Вы писали:Хватит испытывать терпение людей, подкинут очередную конфетку перед выборами по... Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

1602 Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

Чтобы им жить на такую зарплату и пенсию,грамотеи позорные,всю страну опустили ниже некуда и прос... Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

АллаОтчет2, Вы писали:Я уверена, что нашей экономике пришёл конец. Шевелится только богатст... Зарплата россиян должна быть выше, уверены в Минтруде

Аноним

Сейчас отпляшут предвыборную хвалебную рекламу и гайки до конца закрутят,у нас народ терпеливый,э... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Аноним, Вы писали:Можно вас успокоить? Тут, намедни, прочитала,что голодом лечат рак.Так что у на... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Свечков Это всего лишь документ, для исчисления НДС. И уж ни в коем случае не первичный учетный до... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

Аноним

Над.К, Вы писали:Не проставляются, если это не корректировки за прошлые годы Добрый день! А ... СЗВ-СТАЖ за 2017 год: инструкция от ПФР и образец заполнения

Аноним

Аноним, Вы писали:Повозмущаютесь здесь немного, а 18 марта дружно проголосуете за сол... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

Скажите, Вы вообще в курсе, как считается НДС и в каком порядке заявляются вычеты? Судя по всему ... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

Аноним

Аноним, Вы писали:сами виноваты +Голосуйте за тех кто даст пенсию А кто даст Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Это одна шайка, до вас не дошло за 18 лет ? Не за 18, а за 28 лет. При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

varo, Вы писали:Аноним, Вы писали:Лучше развивать собственное дело, на деле утвердился во мнении,... Хочу начать свое дело по франшизе. На что обратить внимание?

Аноним

Схемы минимизации топорные. Научили всех под одну гребенку и шпарят. Инструкция по прохождению налоговой проверки в 2018 году

sv777 Это одна шайка, до вас не дошло за 18 лет ? Дошло! Но нельзя же из года в год принимать зак... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

mityai, Вы писали:Тенденция идет к тому, что деньги по мнению "государства" можно держать только ... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

sv777, Вы писали:А мне вот интересно, сколько будет ЗА и сколько ПРОТИВ, таким образом хоть посчи... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

y.ponomarev А выданная вам квитанция в парикмахерской или в сапожной мастерской как то повлияет на выплату на... Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику

Аноним

Так все-таки при зарплате на карты работникам ККТ не требуется применять? При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

короче я понял так толкают нас на голодную смерть под забором Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Только вычет по НДС получают не после реализации этого товара. А после его получения от поставщик... Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет

Аноним

Набиулина получает зарплату больше любого в россии!!! И чоо? А ее зам СкороБогатая больше ее!? А ... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Над.К Да не собирались писатели закона обязывать применять ККТ при выплате зарплаты. Просто они так кри... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Хоттабыч Вообще непонятна вся глубина глубин их разума. Применение ККТ при безналичных расчетах через банк... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

Аноним, Вы писали:Путинская вакханалия продолжается, видимо он на 100% уверен в своих выборах&nbs... Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику

Аноним

Повозмущаютесь здесь немного, а 18 марта дружно проголосуете за солнцеликого. При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

sv777 А мне вот интересно, сколько будет ЗА и сколько ПРОТИВ, таким образом хоть посчитаем сколько в Го... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Аноним

АннаСколько можно хуевертить? Не хочется, чтобы наступал рассвет, потому что опять надо идти рабо... «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров сделают надсмотрщиками. Создадут портал для всей отчетности

Аноним

А эти сами проверяющие не могут сделать запрос в банк!? Я лично это макулатуру не храню. ИМХО. &n... Банковские выписки: как их хранить

Над.К А при безналу платёжкой МЕЖДУ юрлицами и ИП не надо будет? Не надо При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось