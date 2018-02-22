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Как россияне Масленицу проводили. Обзор покупок

«Платформа ОФД» проанализировала потребительское поведение россиян в преддверии и во время проведения Масленицы.

В продаже по всей стране было всего более 11 тыс различных наименований блинной продукции, в том числе свыше 600 наименований только блинной муки.

Читайте, чем радовали себя россияне в Масленичную неделю, в блоге «Онлайн-кассы и Платформа ОФД».

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