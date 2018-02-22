Как россияне Масленицу проводили. Обзор покупок

Не могли вот, идиоты, сразу прописать: при любых расчетах наличными деньгами и при любых расчетах...
Аноним, Вы писали:Хватит испытывать терпение людей, подкинут очередную конфетку перед выборами по...
Чтобы им жить на такую зарплату и пенсию,грамотеи позорные,всю страну опустили ниже некуда и прос...
АллаОтчет2, Вы писали:Я уверена, что нашей экономике пришёл конец. Шевелится только богатст...
Сейчас отпляшут предвыборную хвалебную рекламу и гайки до конца закрутят,у нас народ терпеливый,э...
Аноним, Вы писали:Можно вас успокоить? Тут, намедни, прочитала,что голодом лечат рак.Так что у на...
Это всего лишь документ, для исчисления НДС. И уж ни в коем случае не первичный учетный до...
Над.К, Вы писали:Не проставляются, если это не корректировки за прошлые годы Добрый день! А ...
Аноним, Вы писали:Повозмущаютесь здесь немного, а 18 марта дружно проголосуете за сол...
Скажите, Вы вообще в курсе, как считается НДС и в каком порядке заявляются вычеты? Судя по всему ...
Аноним, Вы писали:сами виноваты +Голосуйте за тех кто даст пенсию А кто даст
Это одна шайка, до вас не дошло за 18 лет ? Не за 18, а за 28 лет.
varo, Вы писали:Аноним, Вы писали:Лучше развивать собственное дело, на деле утвердился во мнении,...
Схемы минимизации топорные. Научили всех под одну гребенку и шпарят.
Это одна шайка, до вас не дошло за 18 лет ? Дошло! Но нельзя же из года в год принимать зак...
mityai, Вы писали:Тенденция идет к тому, что деньги по мнению "государства" можно держать только ...
Если не было реализации разве это прокатит? Все одно доначислят налог. Скажите, Вы вообще в курс...
sv777, Вы писали:А мне вот интересно, сколько будет ЗА и сколько ПРОТИВ, таким образом хоть посчи...
А выданная вам квитанция в парикмахерской или в сапожной мастерской как то повлияет на выплату на...
Так все-таки при зарплате на карты работникам ККТ не требуется применять?
короче я понял так толкают нас на голодную смерть под забором
Только вычет по НДС получают не после реализации этого товара. А после его получения от поставщик...
Набиулина получает зарплату больше любого в россии!!! И чоо? А ее зам СкороБогатая больше ее!? А ...
Аноним, Вы писали:Повозмущаютесь здесь немного, а 18 марта дружно проголосуете за сол...
Да не собирались писатели закона обязывать применять ККТ при выплате зарплаты. Просто они так кри...
Вообще непонятна вся глубина глубин их разума. Применение ККТ при безналичных расчетах через банк...
Аноним, Вы писали:Путинская вакханалия продолжается, видимо он на 100% уверен в своих выборах&nbs...
Повозмущаютесь здесь немного, а 18 марта дружно проголосуете за солнцеликого.
А мне вот интересно, сколько будет ЗА и сколько ПРОТИВ, таким образом хоть посчитаем сколько в Го...
АннаСколько можно хуевертить? Не хочется, чтобы наступал рассвет, потому что опять надо идти рабо...
А эти сами проверяющие не могут сделать запрос в банк!? Я лично это макулатуру не храню. ИМХО. &n...
А при безналу платёжкой МЕЖДУ юрлицами и ИП не надо будет? Не надо
Я сейчас оттуда пришел по ссылке. Узнать о чем разговор. Ведь правильно все говорят!