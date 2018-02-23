Пилотный проект по прямым выплатам пособий из ФСС: хорошо или плохо?

На нашем форуме сегодня бухгалтеры обсуждают плюсы и минусы пилотного проекта по прямым выплатам пособий из ФСС.

Напомним, в настоящее время такая система выплаты пособий действует в 33 регионах РФ.

Некоторые участники обсуждения посетовали, что прямые выплаты представляют неудобство для застрахованных лиц. Это связано с НДФЛ.

Дело в том, что часть облагаемого дохода выплачивается другим налоговым агентом (ФСС, а не работодателем). В ряде случаев, это лишает налогоплательщика права на вычет (например, социальный или имущественный), который он заявил у своего работодателя.

Кроме того, сотрудникам приходится дополнительно получать еще одну справку о доходах, если они хотят оформить социальное пособие, составить декларацию или подать заявку на кредит.

Еще один минус пилотного проекта озвучил читатель нашего форума, который, будучи главбухом, регулярно взаимодействует с ФСС по вопросу пособий.

я отправляю реестр действительно просто вникуда!

у меня совершенно нет никакой информации =понравился= он им или нет, я не знаю оплатили его или нет

что бы выяснить этот немаловажный для меня вопрос уходит порой целый день , случается что и несколько

это нужно звонить в ФСС, там бывает занято, бывает что не отвечают - всё как везде. Если ответят, то скажут что нужно перезвонить по такому-то, на том втором скажут перезвонить на третий, на третьем - четвёртому....

как-то по-порядку около 7 телефонов пришлось обзвонить. естественно что на каждом отвечают не сразу ну и прочее с этим связанное

Конечный выясненный номер в след раз начнёт гонять ещё по 7 разным.....



и опять-таки

что это за разговоры по телефону о таких вещах ??? пусть даже я ошибся, пусть ещё что-то... - Arhimed0

Между тем другие бухгалтеры отмечают удобство пилотного проекта как для работодателей, так и для работников и сетуют, что в регион пока не перевели на эту систему.

А что вы думаете по этому поводу?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «ФСС теперь выдаёт 2-НДФЛ».