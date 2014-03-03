Как облагается имущество учреждения, полученное в оперативное управление

В соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК освобождаются от налога на имущество организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве ОС, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юрлиц, передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 НК взаимозависимыми.

Минфин в своем письме № 03-05-05-01/4968 от 30.01.2018 пояснил, что учитывая совокупность норм ГК и НК, учреждение и создавшая его коммерческая организация признаются взаимозависимыми лицами.

Следовательно, в случае получения некоммерческим учреждением от создавшей его коммерческой организации движимого имущества на праве оперативного управления налоговая льгота, предусмотренная пунктом 25 статьи 381 ГК, не применяется.