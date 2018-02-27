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Новости для бухгалтера

Что такое Единый реестр ИПБ России?

Включение члена ИПБ России в реестр означает, что он успешно подтвердил уровень профессиональной компетенции (в зависимости от вида аттестата), соответствует и требованиям ИПБ России, и получил соответствующий аттестат.

Рассказываем подробнее, кто попадает в Реестр и кому он может пригодиться, в блоге ИПБ России.

Зачем подписываться на блоги компаний? 

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