Что такое Единый реестр ИПБ России?

Включение члена ИПБ России в реестр означает, что он успешно подтвердил уровень профессиональной компетенции (в зависимости от вида аттестата), соответствует и требованиям ИПБ России, и получил соответствующий аттестат.
Рассказываем подробнее, кто попадает в Реестр и кому он может пригодиться, в блоге ИПБ России.
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