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Как получить вычет за обучение в автошколе

Если вы проходили обучение на курсах по вождению, то вы вправе воспользоваться налоговым вычетом за обучение в автошколе.

В блоге НДФЛки — инструкция, как вернуть налог.

Подпишитесь на их блог, там полезная информация про 3-НДФЛ и все виды вычета.

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