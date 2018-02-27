Как получить вычет за обучение в автошколе

Если вы проходили обучение на курсах по вождению, то вы вправе воспользоваться налоговым вычетом за обучение в автошколе.

В блоге НДФЛки — инструкция, как вернуть налог.

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