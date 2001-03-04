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В платежках надо будет указывать еще один код

В прошлом году в Госдуму были внесены несколько законопроектов, предусматривающих введение специальных счетов граждан, на средства которых не может быть обращено взыскание.

Теперь предлагается обязать тех, кто начисляет средства на счет, указывать в реквизитах платежного поручения код дохода.

Читайте подробности в блоге компании «Такснет».

 

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