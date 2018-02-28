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Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов предложил обсудить введение платы за дополнительные сервисы Федеральной налоговой службы, передает RNS.

«Министерству финансов нужно посмотреть, может ли быть этот перечень услуг, который ФНС будет оказывать для граждан, немного платным. И в этом нет ничего постыдного. Если, например, это действительно несет дополнительное удобство. Существует возможность создания личного кабинета, ФНС предоставляет эту возможность бесплатно. Но если ФНС придумает нечто, что будет нести еще больший комфорт для налогоплательщиков, это совсем несложно и правильно было бы, если бы граждане сами желали за определенную плату получать какую-то услугу», - сказал он в ходе заседания расширенной коллегии ведомства.

Представитель Шувалова уточнил журналистам, что в настоящий момент в правительстве данная инициатива не обсуждается. «Мне представляется, что если Федеральная налоговая служба будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за плату и в этом нет ничего страшного», - подвел итог Шувалов

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Аноним
, Пенза
нечто совокупное, удобное, из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за плату и в этом нет ничего страшного», - подвел итог Шувалов

А чего в налоговой совокупного? А чего удобного? А чего из ряда вон выходящего?

Налоговая, это сплошное НЕУДОБСТВО по сути своей. Это совокупное, из ряда вон выходящее НЕУДОБСТВО.

И вот за это НЕУДОБСТВО для людей, ещё и плату предлагают брать.

"Совсем одолели проклятые буржуины" 

<b>Модератор</b>
бух2007
налоговая служба будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, из ряда вон выходящее

даже страшно представить. Что бы это могло быть)))

Клерк
yanko306
, Кемерово
"и правильно было бы, если бы граждане САМИ ЖЕЛАЛИ за определенную плату получать какую-то услугу"!))))) из ряда вон выходящую)) Он сам слышит что говорит??? 
Обслуживающий
ToT
, Краснодар
Наверное, речь идет о том, чтобы делать на базе госуслуг аппстор. Вроде бы разумно звучит, если базовые услуги от государства останутся бесплатными. 
кво
Вислоухая
, Обнинск

"если бы граждане сами желали за определенную плату получать какую-то услугу" - 

и ещё, желали бы сразу уплатить налог со своей оплаты за эту услугу. Так лучше? ))

Клерк
msneg
Да о чем бы не шла речь. Вот ФНС - это служба, через которую мы платим за то, что живем и работаем в этой стране. И платить за то, чтобы платить - это просто чудесно же! 
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Аноним
, Липецк
просто правительству налоговая уже в тягость (слишком много сотрудников) . сокращать ...? нельзя .. вот и не знают как перевести на самофинансирование .
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Аноним
, Москва

а это как - немного платным- ? а пусть еще введут налог на налоги, платное посещение налоговой, и платный прием в налоговой деклараций... и все это еще раз обложить налогами. а что? это будет нечто совокупно из ряда вон выходящее...

<b>Модератор</b>
Над.К
Как-то налоговики еще не додумались пользователям ЛК НДФЛ на получение дохода в натуральной форме насчитать :) А тот ж непорядок, граждане пользуются бесплатными услугами
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Аноним
, Уфа
Может они и НДС будут с наших денег платить? Наверное и за воздух и за снег налоги с 
нас собирать будут скоро.


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Аноним
, Томилино
Наверно мы согласились бы заплатить налоговой за их честность, справедливость, за отношение к налогоплательщикам как к равным представителям своей страны, а не как к преступникам, постоянно подозревая нас в чем-то и смотря на нас сверху вниз.Но на это расценок не придумали. По большому счету, малый бизнес, живет на свои заработанные деньги и бюджету ничем не обязан, кроме конечно законом установленных налогов и взносов. Еще можно заплатить налоговой чтоб поменьше высылала всяческих бумаг и не отвлекала от работы....
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Аноним
, Пенза
Наверно мы согласились бы заплатить налоговой за их честность, справедливость,

 Честность и справедливость. - Эти категории добродетели в оплате не нуждаются. Впрочем, как и любые категории Добродетели.

Клерк
Старый ворчун
Прикольно то, что они считают, что оказывают нам услугу, принимая у нас отчетность - см. адм. регламенты.
Пока ещё эта их услуга бесплатна...
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