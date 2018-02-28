Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов предложил обсудить введение платы за дополнительные сервисы Федеральной налоговой службы, передает RNS.
«Министерству финансов нужно посмотреть, может ли быть этот перечень услуг, который ФНС будет оказывать для граждан, немного платным. И в этом нет ничего постыдного. Если, например, это действительно несет дополнительное удобство. Существует возможность создания личного кабинета, ФНС предоставляет эту возможность бесплатно. Но если ФНС придумает нечто, что будет нести еще больший комфорт для налогоплательщиков, это совсем несложно и правильно было бы, если бы граждане сами желали за определенную плату получать какую-то услугу», - сказал он в ходе заседания расширенной коллегии ведомства.
Представитель Шувалова уточнил журналистам, что в настоящий момент в правительстве данная инициатива не обсуждается. «Мне представляется, что если Федеральная налоговая служба будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за плату и в этом нет ничего страшного», - подвел итог Шувалов
А чего в налоговой совокупного? А чего удобного? А чего из ряда вон выходящего?
Налоговая, это сплошное НЕУДОБСТВО по сути своей. Это совокупное, из ряда вон выходящее НЕУДОБСТВО.
И вот за это НЕУДОБСТВО для людей, ещё и плату предлагают брать.
"Совсем одолели проклятые буржуины"
даже страшно представить. Что бы это могло быть)))
"если бы граждане сами желали за определенную плату получать какую-то услугу" -
и ещё, желали бы сразу уплатить налог со своей оплаты за эту услугу. Так лучше? ))
а это как - немного платным- ? а пусть еще введут налог на налоги, платное посещение налоговой, и платный прием в налоговой деклараций... и все это еще раз обложить налогами. а что? это будет нечто совокупно из ряда вон выходящее...
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основная масса населения не знает как пользоваться бесплатными сервисами налоговой службы.
Честность и справедливость. - Эти категории добродетели в оплате не нуждаются. Впрочем, как и любые категории Добродетели.