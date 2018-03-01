Объектов налогообложения налогом на игорный бизнес с нового года стало больше

С 1 января 2018 года расширен перечень объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, напоминают налоговики Челябинской области.

Изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 354-ФЗ.

Согласно пункту 1 статьи 366 Кодекса процессинговые центры интерактивных ставок букмекерской конторы и процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора с 1 января 2018 года признаются самостоятельными объектами налогообложения налогом на игорный бизнес.

Действующая сейчас форма налоговой декларации по налогу на игорный бизнес, а также порядок ее заполнения, не предусматривают возможность отражения в Декларации расчета налога на игорный бизнес в отношении новых объектов.

До внесения изменений в форму Декларации и порядок ее заполнения, плательщикам налога на игорный бизнес ФНС России в письме от 07.02.2018 № СД-4-3/2318@ рекомендует отражать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет по коду строки 030 Раздела 1 Декларации, как общую сумму налога по всем объектам налогообложения, включая процессинговые центры интерактивных ставок букмекерской конторы и процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора, рассчитанную в соответствии со ставками и порядком исчисления налога на игорный бизнес, установленными статьями 369 и 370 Кодекса соответственно.

Одновременно с представлением Декларации целесообразно направлять в налоговый орган пояснительную записку с указанием объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес, по которым произведен расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, и ставки налога, примененной для расчета, за исключением объектов, по которым расчет суммы налога представлен в разделе 2 Декларации.