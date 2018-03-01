И все-таки носки и пенка! Как покупали традиционные подарки к Дню защитника Отечества

«Платформа ОФД» провела экспресс-обзор покупок традиционных подарков российским мужчинам ко Дню защитника Отечества.
Данные продаж в преддверии праздника, 17-22 февраля, и в обычные дни (3-7 февраля), отражают следующую картину потребительского поведения:
- Число покупок галстуков – выросло за неделю в 2,1 – 2,3 раза. Средний чек на них составил 960-980 руб. (на 33-37% выше показателя предыдущей недели). Покупатели чаще выбирали галстуки из микрофибры.
- Число покупок мужских носков – увеличилось за то же время в 4 – 4,2 раза Средний чек на них оказался на уровне 78-82 руб. (на 20-25% выше показателя прошлой недели). Приобретали чаще демисезонные, спортивные и теплые носки, притом комплекты сразу из нескольких пар.
- Число покупок мужского нижнего белья (мужские трусы) – возросло в 2 – 2,2 раза. Средний чек составлял 255-265 руб. (на 22-26% выше показателя предыдущей недели). Предпочтение отдавалось изделиям из натуральных тканей, а также трусам-боксерам.
- Число покупок пены (геля) для бритья – выросло в 5,4 – 5,6 раза. При среднем чеке в 330-350 руб (на 55-58% выше показателя прошлой недели). Наиболее популярной оказалась пена для чувствительной кожи. При этом выбирали часто пену (гель) для бритья в комплекте с шампунем.
- Число покупок ящиков для инструментов – возросло в 2,8 – 3 раза. Средний чек на них составил 570-600 руб. (на 30-35% выше показателя прошлой недели). Больше покупали ящики из полипропилена, с универсальными лотками для инструментов.
- Число покупок портмоне для мужчин – возросло в 2,4 – 2,6 раза. Средний чек на них составил 1600-1650 руб (на 2-3% ниже показателя прошлой недели). Чаще выбирали кожаные портмоне с тиснением, а также портмоне-клатчи.
- Покупки мужской туалетной воды показали рост в 3 – 3,1 раза. Средний чек на мужской парфюм составил 800-830 рублей, снизившись за неделю на 20-22%, в основном за счет акционных распродаж со скидками. Больше всего покупали парфюмерию с цветочными и цитрусовыми ароматами.
Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД»:
«Сравнительный анализ продаж в предпраздничный период показывает, что спрос на традиционные подарки к Дню защитника Отечества закономерно возрастает за неделю-две до знаковой даты. Можно говорить, за долгие годы сложилась и определенная «традиционность» в обновлении ряда предметов одежды и мужских принадлежностей, в привязке к 23 февраля».