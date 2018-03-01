С 1 марта 2018 года начинается второй этап амнистии капиталов

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1 марта 2018 года стартует второй этап амнистии капиталов – добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев.

Цель программы – обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в т.ч. за пределами России. Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.

Для участников второго этапа амнистии капиталов сохраняется тот же объем гарантий, что предоставлялся в ходе первого этапа. Дополнительно можно будет декларировать счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления специальной декларации при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения (версия 4.56.4 программы «Налогоплательщик ЮЛ»). Лица, подававшие специальную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по желанию также смогут принять участие во втором этапе.