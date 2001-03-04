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Новости для бухгалтера

Как будем работать на следующей неделе

В связи с празднованием в России Международного женского дня (8 марта) на следующей неделе будет четыре выходных дня подряд, с 8 по 11 марта включительно.

9 марта, пятница, выходной, за счет переноса нерабочего дня с 6 января.

7 марта, как рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на 1 час.

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