Как будем работать на следующей неделе

В связи с празднованием в России Международного женского дня (8 марта) на следующей неделе будет четыре выходных дня подряд, с 8 по 11 марта включительно.

9 марта, пятница, выходной, за счет переноса нерабочего дня с 6 января.

7 марта, как рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на 1 час.