Где еще можно читать лучшие материалы «Клерка»

«Клерк» увеличивает количество своих подписчиков на Яндекс Дзен.

Прошло совсем не много времени, а канал «Клерк» на Яндекс Дзен уже имеет внушительную аудиторию — почти 600 человек всего за 3 недели.

И тут нет ничего удивительного, потому что канал «Клерка» на Яндекс Дзен здорово экономит время директоров, бухгалтеров, юристов, работников отдела кадров и многих других.

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И не забывайте про наши другие альтернативные каналы, где можно не только читать статьи и новости, но и общаться с коллегами:

— бухгалтерский чат в Телеграме;

— чат для поиска работы;

— группа «Красный уголок бухгалтера».