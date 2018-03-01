Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Где еще можно читать лучшие материалы «Клерка»

«Клерк» увеличивает количество своих подписчиков на Яндекс Дзен.

Прошло совсем не много времени, а канал «Клерк» на Яндекс Дзен уже имеет внушительную аудиторию — почти 600 человек всего за 3 недели.

И тут нет ничего удивительного, потому что канал «Клерка» на Яндекс Дзен здорово экономит время директоров, бухгалтеров, юристов, работников отдела кадров и многих других.

Подпишитесь на канал вот тут:

6546546

Подпишитесь, чтобы все самые острые материалы «Клерка» попали в вашу новостную ленту в Яндекс Дзен.

И не забывайте про наши другие альтернативные каналы, где можно не только читать статьи и новости, но и общаться с коллегами:

бухгалтерский чат в Телеграме;

— чат для поиска работы;

— группа «Красный уголок бухгалтера».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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