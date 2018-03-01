Где еще можно читать лучшие материалы «Клерка»

«Клерк» увеличивает количество своих подписчиков на Яндекс Дзен.
Прошло совсем не много времени, а канал «Клерк» на Яндекс Дзен уже имеет внушительную аудиторию — почти 600 человек всего за 3 недели.
И тут нет ничего удивительного, потому что канал «Клерка» на Яндекс Дзен здорово экономит время директоров, бухгалтеров, юристов, работников отдела кадров и многих других.
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— бухгалтерский чат в Телеграме;