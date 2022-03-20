Правила промежуточной бухотчетности изменят

Судьям не нравятся правила промежуточной бухгалтерской отчетность за квартал и месяц.

Мы писали об этом в статье «Почему норму о промежуточной бухотчетности нужно срочно менять».

Минфину ничего не остается, и он готовит изменения.

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