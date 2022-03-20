Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Правила промежуточной бухотчетности изменят

Судьям не нравятся правила промежуточной бухгалтерской отчетность за квартал и месяц.

Мы писали об этом в статье «Почему норму о промежуточной бухотчетности нужно срочно менять».

Минфину ничего не остается, и он готовит изменения.

Читайте подробнее в блоге компании «Такснет».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Бухгалтерская отчетность»
Бухгалтерские новости
 
Когда бюджетники начнут составлять бухотчетность по новому Стандарту
 
Бухгалтерские новости
 
Сдавать балансы в статистику надо будет по новым правилам
 

Посетить семинар по теме «Бухгалтерская отчетность»

Все семинары по теме Бухгалтерская отчетность