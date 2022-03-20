Правила промежуточной бухотчетности изменят

Тоже узнала, что открыли ИП сегодня! Обалдеть оперативность.И так хочется послать подальше, наора...
Когда у меня была такая ситуация (не связывались данные налоговой и ЭЦП), я написал в поддержку Г...
36 млн от управляющей компании хотели получить? вот это вампирюги! думаю, это был зак...
да ребята за что боролись на то и напоролись Россия страна которая создана для того чтобы показыв...
Для первоклассников дурь. Очередная предвыборная фишка, вроде ракет.
Аноним, Вы писали:Нихрена не пойму г.Путин обосновывает высокий уровень зарплат госчиновников и д...
С 2006 года не подавались никакие декларации и деятельность по ИП не велась.Работала в другом гор...
Какую онлайн кассу надо будет поставить для учета справедливости?
Жалко грефа, он не забудет и сон уже потерял. Не жалейте, он еще лет 15 назад так любил со всяким...
Знаю двоих инвалидов, без рук и ног - блин, вообще труба, в концлагере так не измываются над людь...
мда, лысый Секачев, повредился ты, в танке. А Холманских - всё гуд :good:
Сейчас опять второпях напринимают какую-нибудь фигню, добьют мелкий бизнес окончательно :(
Аноним, Вы писали:100 лет назад задавала вопрос президенту . Почему у нас нет такого закона о соо...
Да, уважаемые, на снижение налогов у нас в государстве не стоит надеяться. Увеличат еще больше по...
Надо так упростить, чтобы все платили за кассы, ЭКЛЗ, ЭТП, ЭЦП, ЕПРСТ и т.д.
july_july, Вы писали:Аноним, Вы писали:Мне кажется наши госорганы совершенствуются. Посмотрите на...
6-НДФЛ, с одной стороны, довольно рациональная идея. С другой, полный дурдом. Пока докажешь инспе...
имхо, только третий пункт из всех можно назвать риском покупного НДС. Остальные вполне могут пр...
Наиважнейший закон, полгода будут дебатировать. Потом регулярно вносить изменения. Супер. Я тоже ...
почему надо платить налоги с земли на которой не зарабатывают деньги. Это чистая обдираловка прос...
В некоторых городах отказываются принимать на бумаге
" ст 419 ...физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями; это самозаняты...
а что мы тогда обсуждаем? Нормы закона. Которые просто не работают
Вопрос в следующем, как переносить я знаю, но в итоге выходит что у меня ОС были на 106 и по 4 и ...
natalisa51, "автор" цитирует письмо Заместителя директора Департамента, ссылка в первом абзаце.
Кто автор статьи и с чего он это всё придумал?. Автор - Минфин. Это он написал письмо, в к...
Хорошо, у них есть сведения. Скажите тогда, почему при наступлении права на пенсию ПФР не уведомл...
Кто автор статьи и с чего он это всё придумал?. Если заказчик платит соц взносы,то и НДФЛ д...
Над.К, Вы писали:в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, Сначал...
а потом им откажут на том основании что деятельность вели без регистрации?
Одна из гитлеровских идей, чтобы всех пронумеровать для тотального контроля, оказалось очен...