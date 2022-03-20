Почему норму о промежуточной бухотчетности нужно срочно менять

По действующим сейчас нормам получается, что промежуточную бухотчетность (за месяц или квартал) должны сдавать все подряд. Это недопустимо, надо менять «кривые» нормы, решили в одной из коммерческих компаний и обратились с этим вопросом в Верховный суд.

Что не так в ПБУ с бухотчетностью и что решили судьи – расскажем.

Что не так

Промежуточная бухотчетность упоминается в нескольких правовых актах.

Так, в частности пункт 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 27.07.1998 № 34н, гласит:

Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

Пункт 48 ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина от 06.07.199 № 43н, гласит:

Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Часть 4 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» гласит:

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления.

При этом согласно части 2 статьи 13 ФЗ-402 экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.

В вышеназванных нормах просматривается неувязка, решили в екатеринбургской компании и обратились в Верховный суд с административным иском.

Суть требований: признание недействующими пункта 48 ПБУ 4/99 и пункта 29 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ из-за их противоречия частям 2, 4 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

В чем нестыковка

Требование мотивировано тем, что по смыслу части 4 статьи 13 ФЗ-402 составление организациями промежуточной бухотчётности является исключением из общего правила (составление годовой отчётности) и применяется только в определённых случаях. При этом данная норма ограничивает круг лиц и разновидность нормативных и локальных актов, которыми может вводиться обязанность по ведению подобной отчётности. Пункт 48 ПБУ 4/99 и пункт 29 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, устанавливающие обязанность по ведению промежуточной отчётности для всех организаций без указания конкретных случаев и ситуаций, в которых действует это правило, по своему содержанию оказываются шире, чем часть 4 статьи 13 ФЗ-402.

Оспариваемые нормативные положения нельзя рассматривать как частный случай применения части 4 статьи ФЗ-402, поскольку при таком ошибочном (расширительном) толковании все организации без исключения должны составлять промежуточную отчётность, что лишает норму закона всякого смысла.

По мнению административного истца, оспариваемые нормативные положения создают неопределённость для правоприменителя, затрагивают права и законные интересы организации, так как от квалификации понятия «отчётный период» в том числе зависит размер действительной стоимости доли, подлежащей выплате участнику, вышедшему из общества.

Что решил суд

В Решении ВС № АКПИ17-1010 от 29.01.18 говорится, что составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, во-первых, не является обязанностью каждого экономического субъекта, во-вторых, она должна составляться экономическим субъектом только в том случае, когда обязанность её представления установлена законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учёта, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта.

Однако пункт 29 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ и пункт 48 ПБУ 4/99, используя для обозначения субъектов, на которых распространяется действие нормативного правового акта, термин «организация», предусматривают для таких лиц в качестве общего правила обязанность составления организацией промежуточной бухгалтерской отчётности за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчётного года, в том числе независимо от наличия или отсутствия у такого лица обязанности её представления.

Таким образом, оспариваемые нормативные положения противоречат части 4 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском учёте», устанавливая иное правовое регулирование, а доводы Минфина о соответствии таких норм требованиям действующего законодательства лишены правовых оснований.

Решением суда пункт 48 ПБУ 4/99 и пункт 29 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ подлежат признанию не действующими со дня вступления решения суда в законную силу.

А что Минфин?

Минфин, который был ответчиком по иску об оспаривании вышеназванных нормативных положений о бухотчетности, в отзыве на иск указал, что оспариваемые положения изданы федеральным органом исполнительной власти в пределах предоставленных ему полномочий с соблюдением правил введения нормативных правовых актов в действие, соответствуют законодательству РФ и не нарушают прав административного истца.

Однако после решения ВС чиновникам все же пришлось предпринимать дальнейшие действия.

Накануне на сайте проектов НПА Минфин опубликовал уведомление о начале разработки документа о признании утратившим силу пункта 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.047.1998 № 34н.

В уведомлении со ссылкой на решение ВС сообщается, что эта норма не соответствует действующему законодательству о бухучете.

Планируется, что документ, текст которого пока не опубликован, вступит в силу в июне 2018.