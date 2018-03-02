Подтверждение основного вида деятельности через Госуслуги. Почему бухгалтеры жалуются

Все ближе и ближе 15 апреля, и в «Красном уголке бухгалтера» активно идет обсуждение возможности подтверждения основного вида деятельности через портал Госуслуги.

Клерки сетуют на трудности, которые у них возникли при попытках воспользоваться этим сервисом.

Видимо, рано я обрадовалась новости про подтверждение деятельности дистанционно. Возникла сложность с добавлением организации. Захожу в ЛК руководителя, добавляю организацию, делаю ссылку на ключ подписи (с которым мы сдаем отчетность через оператора ФД). Затем идет проверка, ИНН — все нормально, а вот с проверкой в ЕГРЮЛ — пишет ошибку. Данные все идентичны. В какую сторону кидаться, не понятно. Может, у кого-нибудь из вас была такая же ситуация? Как с ней справились? — спрашивает совета Светлана Бугаец

Оказалось, что сложности при добавлении организации на портале возникли у многих. И чаще всего, по мнению клерков, они связаны с тем, что данные внесенные в ЕГРЮЛ и данные, которые вносят бухгалтеры, при попытке добавить организацию на портал Госуслуги, разнятся.

Проверяйте что написано в ЕГРЮЛ про вашего директора и совпадает ли эта информация с тем, что у этого физического лица сейчас. В нашем случае оказалось, что у человека 2 ИНН — один он знал, и был указан в ЕГРЮЛ, а о втором не знал, но именно он на Госуслугах. — делится опытом регистрации компании на портале Елена Синицина

Даже написание «ё» как «е» может сыграть свою роль, и не дать компании зарегистрировать организацию.

А буква ё и не имеет место быть? У меня так было с фамилией гендира. — рассказывает Венера Фаизова

Как подтвердить основной вид деятельности через портал Госуслуги, у нас описано в блоге «Такснет».

Многие клерки признались, что планируют отвезти документ в фонд лично, не взирая на очереди, или отправить подтверждение почтой.

А вы как планируете передать подтверждение в ФСС? При помощи почты, отвести лично, или все-таки воспользоваться порталом Госуслуги?