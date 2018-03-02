Как поступить, если глава КФХ умер

Смерть главы крестьянского (фермерского) хозяйства (как биологическая, так и объявление судом умершим) может служить основанием принудительного прекращения деятельности хозяйства только в том случае, если оно образовано одним лицом. Если же хозяйство создано несколькими лицами, то члены фермерского хозяйства по взаимному согласию признают главой другого члена фермерского хозяйства. Указанный факт должен быть отражен в соглашении, которое подписывается всеми членами хозяйства.

Порядок внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе (главе КФХ), определен статьей 22.2 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Так, новому главе КФХ в регистрирующий орган необходимо представить Заявление о внесении изменений в сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по форме Р24002, заполненное в соответствии с требованиями Приказа от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

В течении пяти рабочих дней в ЕГРИП будет внесена соответствующая запись и новому главе КФХ выдан лист записи, подтверждающий внесение изменений. Обратите внимание, что ОГРНИП останется неизменным.

В случае, если членами КФХ не будет избран новый глава, то деятельность хозяйства будет прекращена на основании сведений о смерти, поступивших из органов ЗАГС.