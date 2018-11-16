Компания взыскала с ИФНС почти 2 млн. рублей упущенной выгоды

Налоговая инспекция неправомерно заблокировала счет компании, а та взыскала с нее упущенную выгоду в размере почти 2 млн. рублей, об этом рассказал ИПБ России в блоге компании.

Компания в установленный законом срок перечислила в бюджет налог на имущество. Однако, через некоторое время, банки отказались разместить под проценты депозиты денежных средств, принадлежащих ей — счета фирмы были заблокированы по требованию налоговой инспекции.

Выяснилось, что ИФНС автоматически сформировала требования на уплату налога и пени, не получив данные о своевременно уплаченном налоге из Управления Федерального казначейства. Уже после поступления сведений о перечислении налога налоговики не отозвали требование об уплате пени в сумме 3 529,96 руб. и через некоторое время вынесли решение о приостановке расходных операций по банковским счетам компании.

Потеряв таким образом крупную сумму в виде процентов по депозитам, фирма обратилась в суд.

Судьи вынесли решение в пользу налогоплательщика — обязали ИФНС возместить компании 1 955 258 рублей упущенной выгоды ( Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-6763/18 от 19.10.2018 по делу № А47-11579/2017).