Дзен просветляет бухгалтеров. Как быстрее узнавать важное

У «Клерка» есть канал на Яндекс Дзен.

Что это такое? Это лучшие статьи ресурса, специально подобранные для вас. «Яндекс», когда вы заходите на его страницу, будет предлагать вам самые рейтинговые и важные материалы «Клерка». Никаких надоедливых уведомлений и емейлов: поэтому сервис и называется так умиротворенно. Просто лента статей на главной в «Яндексе».

Подпишитесь на канал вот тут:

И не забывайте про наши другие альтернативные каналы, где можно не только читать статьи и новости, но и общаться с коллегами:

— бухгалтерский чат;

— чат для поиска работы;

— группа «Красный уголок бухгалтера».