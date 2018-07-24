Дзен просветляет бухгалтеров. Как быстрее узнавать важное

Спасибо за вашу заботу! Все сделают, что бы работали как пони.
Это какой малой родины - Израиля, что ли? Так туда вся прибыль с российской экономики ушла
У бюрократа нет своего мозга, поскольку ему хватает мозга своего начальника, который в свою очере...
Хорошо бы, если бы автор привел пример расчета, показывающего, что повышение НДС на 2% вызывает п...
Арестовали за то, что главбух
Аноним, Вы писали: Нафиг вообще это отчёт,если пенсию начисляют как карта ляжет, а не скольк...
Предлагаю правительству опубликовать список россиян которые будут жить лучше.
Геннадий
Артюшкевич - кандидат на должность Президента России на правах самовыдвижения -
www.rus-...
Геннадий
Артюшкевич - кандидат на должность Президента России на правах самовыдвижения -
www.rus-...
На все ужесточения ответ один - при приёме на работу сотрудник сразу пишет заявление на увольнени...
Статья о том, как профнепригодные инфантилы становятся финансовыми консультантами.
Вот
дали законодатели палочку-выручалочку
для банков 115-ФЗ, пока бегаешь и доказываешь,
что ты "...
Аноним, Вы писали:Nadine. Я сам решаю, когда мне приходить, а когда уходить. Это во-первых. А вот...
Аноним, Вы писали:"плеер.ру" ни разу не жалко.1) Любители обманывать с ценами. Когда тебе отдают ...
Sveta glavbuh, Вы писали:ООО из двух человек (муж и жена), что на них тоже нужно СОУТ делать? Еру...
Всех уволил и работаю под черным флагом. Задолбали! Все равно штраф придумают за что взять.
Аноним, справочкой не забудьте обзавестисьДля освобождения от налогообложения доходов, указа...
на острове знакомая...не Вы)Безусловно. Она сразу заканчивала Плешку, а у меня до перестройки был...
вот на ровном месте все прям заработает, врачей грамотных практически нет, а к тем что есть по ме...
в регионах все разворуют, отчеты нарисуют, а люди как обычно будут выживать кто как сможет &...
Повышения Возраста не решит проблему ...а только её усугубит. Потому, что через 10 ле...
Пенсия увеличится в среднем всего на 7%. Если была 14400 - то 7% это 1000,А если пенсия 850...
Затрахали, прости господи!
Райффайзен тоже самое вчера прислал
Нафиг вообще это отчёт,если пенсию начисляют как карта ляжет, а не сколько человек работал ...
Nadine. Я сам решаю, когда мне приходить, а когда уходить. Это во-первых. А вот эта вот рабская п...
Аноним, Вы писали:Только кто-то больной на всю голову мог сочинить такие рекомендации - практичес...
ООО из двух человек (муж и жена), что на них тоже нужно СОУТ делать? Ерунда какая то.
Аноним, Вы писали:Хватит ныть Как мне нравится эта фраза. Что-то вроде пароля, по которой не...
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не ...
В обществе назревает бунт и этого нельзя не заметить... Во Владимире штоли? Конечно...
Аноним, Вы писали:Не будет референдума, властьимущие не допустят. И будьте уверены, найдут обосно...
Ой, ну художник-дизайнер на "клерке" такой затейник))) В какую тему не зайди, везде картинки - от...
Хватит ныть. А что вы хотели, и рыбку съесть и на ... сесть? Работать на маленькой зарплате, а по...
Москва. 19 июля 2018г. Сотрудница по записи посетила Пенсионный фонд для предоставления документо...
Брехня!Акции, облигации и прочая Шурум- бурумбия, это Лохотрон по изъятию у богатеньких Лохов денег.
Дзэн, дзен[1] (от яп. 禅; санскр. ध्यान, дхья́на — «созерцание», кит. 禪 чань, кор. 선 сŏн) — одна из важнейших школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма[2][3][4], окончательно сформировавшаяся в Китае в V—VI веках[5] под большим влиянием даосизма[6] и являющаяся доминирующей монашеской формой буддизма Махаяны в Китае, Вьетнаме и Корее[3].
У вас может и не работает. А у других работает ))
Ага. Криворукость Роскомнадзора
А чё вы так об этом телеграмме то обеспокоились? Чё в нём такого без чАгО прожить нельзя?