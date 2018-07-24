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Новости для бухгалтера

Дзен просветляет бухгалтеров. Как быстрее узнавать важное

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— группа «Красный уголок бухгалтера».

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Аноним
, Пенза
За чем Врёшь?  Дзен, это совсем другое.

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Дзэндзен[1] (от яп. 禅; санскр. ध्यान, дхья́на — «созерцание», кит. 禪 чанькор. 선 сŏн) — одна из важнейших школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма[2][3][4], окончательно сформировавшаяся в Китае в V—VI веках[5] под большим влиянием даосизма[6] и являющаяся доминирующей монашеской формой буддизма Махаяны в КитаеВьетнаме и Корее[3].



<b>Модератор</b>
Над.К
И зачем давать ссылки на неработающий телеграмм?

 У вас может и не работает. А у других работает ))

или я что-то пропустила и он работает?

 Ага. Криворукость Роскомнадзора

Аватар
Аноним
, Пенза
Над.К
8 минут назад
И зачем давать ссылки на неработающий телеграмм?
 У вас может и не работает. А у других работает ))

или я что-то пропустила и он работает?
 Ага. Криворукость Роскомнадзора

 А чё вы так об этом телеграмме то обеспокоились? Чё в нём такого без чАгО прожить нельзя?

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