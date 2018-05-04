Онлайн-кассы посчитали мячи для ЧМ — 2018

Вполне ожидаемо, что с приближением Чемпионата мира по футболу — 2018 продажи товаров с символикой мундиаля возрастают.
Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» провел экспресс-обзор потребительского спроса на товары с символикой Чемпионата мира по футболу — 2018.
Сравнительное исследование продаж показало, что с марта по апрель 2018 года число таких покупок выросло в 2,1 раза, а с ноября 2017 по апрель 2018 г. — в 5 раз.
Больше всего товаров с атрибутикой ЧМ-2018 приобрели в Москве, Краснодарском крае (Сочи), Свердловской области (Екатеринбург).
О том, какие сувениры лучше всего покупают, рассказывается в публикации : «Как покупают товары с символикой Чемпионата мира по футболу — 2018».