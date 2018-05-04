Онлайн-кассы посчитали мячи для ЧМ — 2018

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С учетом миллиардного долга ПФР, нам с Вами вряд ли что то перепадет к старости, и не важно сколь... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

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"Так, за год человек может получить максимум 10 баллов (это с 2021 года, сейчас переходный перио... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

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Таки в данном случае ФСС прав. Тут, батенька, либо оклад увеличте, либо выплату уменьшите пропорц... Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось «уголовкой»

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Аноним, Вы писали:провинции дешевле открыть упрощенку 6% и перекрыть налог страховыми... Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

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Аноним

Аноним, Вы писали:провинции дешевле открыть упрощенку 6% и перекрыть налог страховыми... Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

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''Безжалостная машина <нового мирового порядка> хотела заставить людей отрешиться от всего ... Каждому россиянину присвоят уникальный номер

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Здорово! Как скоту на фермах. Хотя и счас скот пронумеровали.Передайте этим фашистам, что Ню... Каждому россиянину присвоят уникальный номер

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Получив сигнал SOS, оператор Центральной станции мониторинга незамедлительно отправляет бли... При помощи онлайн-кассы можно вызвать группу быстрого реагирования

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"Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь дет... Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось «уголовкой»

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Наличие или отсутствия долгов у Турова, Киркорова, Пугачёвой и прочих - по барабану. ФНС опровергла наличие налоговых долгов у Дурова

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Над.К, Вы писали:но в майском номере журнала Главбух № 9 как раз и дают совет сдать дополня... ПФР объяснил, почему надо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

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Цель принятого решения – снижение оборота контрафактной продукции в России.Врут. Цель п... Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году

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Гадостей всяких ждать. Разве от ФНС, что либо окромя Гадостей бывает? Для сего осознания не надо ... Что ждать бизнесменам от ФНС в 2018-2019 годах

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Эх, было бы у нас как в США - револьвер за 10 баксов по правам.... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

yante Я сегодня взял выписку с Лицевого счета на Госуслугах, и когда был в ПФР, спросил, "что мн... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

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Нам также обещали, чем больше отчислений тем больше пенсия. Но для расчета пенсии не мою среднюю ... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

Над.К но в майском номере журнала Главбух № 9 как раз и дают совет сдать дополняющие с начала 201... ПФР объяснил, почему надо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Аноним

yante, Вы писали: Понятное дело, что это придумано для еще одной возможности собирать штраф... ПФР объяснил, почему надо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

yante room111, Вы писали:Так, Аншлаг из ФНС в ПФР должен был переместиться до 16/04... Таки был ... Почему надо сдавать СЗВ-М на единственного учредителя-директора: разъяснения Минтруда

Аноним

Аноним, Вы писали:Прошедшие выборы 18-го года прошли...выбрали нашего президента в очередной раз ... Силуанов: пенсий не будет. Сбербанк в панике. Налог на жир

Аноним

Если у вас обувь то остатки распродать реально только за несколько летТак же нужны будут новые ка... Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году

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ходят слухи об отмене паспортов.... Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году

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Привет 76 % населения страны! А что вы хотели? Правительство поддерживает сохранение плоской шкалы НДФЛ

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А дети бывают контрафактные? Утвержден список товаров, которые будут маркировать в 2019 году