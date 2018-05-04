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Утверждены коэффициенты по НДПИ на II квартал 2018 года

Минэкономразвития приказом от 20.04.2018 № 218 установил коэффициенты к ставке НДПИ при добыче угля на II квартал 2018 года:

  • на антрацит – 1,062;
  • на уголь коксующийся – 1,094;
  • на уголь бурый – 1,008;
  • на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, – 1,038.
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