Утверждены коэффициенты по НДПИ на II квартал 2018 года

Аноним

Если в результате налоговой проверки установят не полную уплату налогов в бюджет, в результате Ва... Чем с 4 мая 2018 года для вас опасен аудитор. И почему он даже не расскажет вам о доносе в Росфинмониторинг

Olgabsh Подтвердить "налет" на точку по звонку ? - я прям вижу: нордически спокойный кассир просит сделат... При помощи онлайн-кассы можно вызвать группу быстрого реагирования

Аноним

Диплом ни чего не делает. Вообще ничего. Делает человек. А тем кому этот человек чего то делает, ... Работника, предъявившего поддельный диплом, не всегда можно за это уволить

Mmmaximmm Не работать у тех работодателей, которые не платят всю зарплату официально. Это слишком просто, н... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

Аноним

так на уровне фантазий этих "блаженных" с правительства это и останется т.к. есть еще пенсионный ... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Нужно же сотрудникам Минфина за что-то получать свою зарплату. Вот и предлагают дурь всякую. 20мл... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

И банковские услуги такой же Бред, как и образовательные. Из НК может исчезнуть понятие «образовательные услуги»

Аноним

ЦБ тупо скупает долговые обязательства США, тем самым выводя из оборота триллионы рублей, а потом... Как чаще всего обналичивают деньги и выводят их за границу

Аноним

За всё уже взялись. Мало им. Не нажрутся ни как. Как бы не подавились. Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

Аноним

В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на професс... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

yante, Вы писали: Объясните только народу, как можно ЗАСТАВИТЬ работодателя платить ВСЮ зар... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

Аноним

Пенсионерка, заявит, что считала, что "ей так ПОЛОЖЕНО! ". Например это прибавка к пенсии или ей ... Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников

Аноним

Zarina2018, Вы писали:спомнилось:1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия чело... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Аноним

MissCherie, Вы писали:20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

А как будут проверять доход? Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

ЛенаВ MissCherie, Вы писали: Только платят не 22% (из них 16 инд.), а всего 10%, + еще в ФСС не пл... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

Над.К MissCherie, да почему должны платить 22%, если эти взносы в принципе не идут на пенсию работника?... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

MissCherie 20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12 = 1,6 млн. руб. в мес... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Перевела с подачи менеджера деньги за товар в интернет магазине ВИОТЕКС вот на эту карту 13500 и ... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

115-Фз "о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и фина... Чем с 4 мая 2018 года для вас опасен аудитор. И почему он даже не расскажет вам о доносе в Росфинмониторинг

Надежда-25 Аноним, Вы писали:А еще - не надо стучать на соседей. А то все вернется, и уже не будешь злорадст... Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

Аноним

Помнится в 90-е был еще налог с превышения ФОТ - если зарплата на человека превышала определенный... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?