Клерк.Ру
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Как работаем на следующей неделе

Праздничный День Победы, который в этом году приходится на среду, «разделит» следующую рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница).

При этом вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно ТК, будет короче на 1 час, напоминает Роструд.

 

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